Супруги экс-президента США празднуют 31 годовщину свадьбы.

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44-й президент США Барак Обама трогательно поздравил свою жену Мишель Обаму с очередной годовщиной брака в Instagram.

"С годовщиной, дорогая! Мишель, ты замечательная, добрая, веселая и красивая, и мне повезло называть тебя своей", — написал экс-президент США. В свое сообщение он добавил совместное фото с женой.

Экс-первая леди США Мишель Обама также поздравила мужа с годовщиной свадьбы в Instagram.

Она тоже опубликовала совместное фото с Бараком Обамой и поздравила его с 31-летней годовщиной брака.

"31 год и вся жизнь впереди. Мне нравится идти по жизни рядом с тобой. С годовщиной, любимый!", — написала она.

Пользователи под сообщениями супругов оставляют теплые пожелания:

Самый счастливый юбилей! С другой стороны, мы скучаем по всем вам!!! Всех благ!!!

Моя самая любимая пара, всего счастья на свете вам обоим!

Поздравляю лучшего президента и первую леди с юбилеем!

Тем временем Мелани встречается со своими адвокатами по разводам.

Люблю вас, я фанат, поздравляю!

Поздравляю с 31-й годовщиной моего любимого президента и первую леди. Надеюсь, у вас будет отличный день!

С годовщиной вас обоих. Благослови вас Бог!

Лучшая президентская семья в мире! С годовщиной вас обоих!

Поздравляю двух замечательных людей с годовщиной!

Вот это любовь в человеческом обличье! С годовщиной!

Что известно о супругах

Барак Хусеейн Обаама — американский политик, 44-й президент США, бывший сенатор от штата Иллинойс в конгрессе США. Родился 4 августа 1961 года в Гонолулу, Гавайи, США.

Мишель Лавоон Робинсон Обама — американская юристка, Первая леди США с 2009 до 2017 года, первая в истории США Первая леди-афроамериканка. Родилась 17 января 1964 года в Чикаго.

На посту Первой леди Мишель Обама была образцом для подражания среди женщин и вела просветительские кампании по борьбе с бедностью, доступному образованию, важности правильного питания, физической активности и здоровой пищи. Она поддерживала американских дизайнеров и считалась иконой моды

Пара поженилась в 1992 году. У супругов двое детей — дочери Малия и Саша.

Напомним, Фокус писал, что по словам экс-президента США Барака Обамы, сейчас Украина уже не та, что в 2014-м, и "нарастила мышцы". Санкции за аннексию Крыма не позволили войскам РФ продвинуться дальше Донбасса. Тогда сторонники РФ были и в самом украинском парламенте, а жители Крыма считали, что именно Россия представляет их интересы.