Старшая дочь Барака Обамы Малия объявила о начале карьеры в Голливуде (фото)

Дочь Мишель и Барака Обамы Малия Обама дебютировала под новым именем. Поклонники неоднозначно восприняли эту новость

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Старшая дочь 44 президента США Барака Обамы, 25-летняя Малия Обама официально объявила о начале карьеры в Голливуде, сообщает E News.

Дочь Мишель и Барака Обамы дебютировала на фестивале независимого кино "Сандэнс" под сценическим псевдонимом. Она была представлена ​​как режиссер Малия Энн и это, вероятнее всего, связано с желанием дистанцироваться от бывшего президента и первой леди.

Малия Обама с родителями Фото: Getty Images

Малия представила короткометражный фильм под названием "Сердце". Она описала свой проект как "странную маленькую историю, своего рода басню, о человеке, оплакивающем смерть своей матери после того, как она оставила ему необычную просьбу в своем завещании".

Этот фильм, продюсером которого выступила компания Дональда Гловера "Гилга", стал для Малии первой режиссерской работой. У нее уже есть за плечами опыт в качестве штатного сценариста в его шоу "Рой" на Amazon Prime. Тогда Дональд Гловер отметил, что ее знаменитые родители не сыграли роли в том, как с ней обращались на съемочной площадке: "Я чувствую, что она просто тот человек, у которого скоро произойдут действительно хорошие вещи "У нее великолепный стиль письма. Мы не можем относиться к ней легко только потому, что она дочь бывшего президента".

Поклонники неоднозначно восприняли эту новость после того, как псевдоним Малии был раскрыт в видеоролике Института Сандэнс "Знакомство с художником".

Малия Обама Фото: Getty Images

Конечно, Малия не первый ребенок знаменитости, который взял себе сценический псевдоним в Голливуде, чтобы дистанцироваться от семьи. Николас Кейдж сменил фамилию с Копполы , а Анджелина Джоли отказалась от фамилии Войт .

Хотя бывший президент и первая леди теперь являются киномагнатами, Мишель и Барак не присутствовали на кинофестивале "Сандэнс" 2024 года в начале этого месяца.

Ранее, 17 ноября, сообщалось, что Мишель Обама пришла на презентацию своей книги в роскошном джинсовом ансамбле. Бывшая первая леди продемонстрировала один из самых женственных образов, какой можно создать сочетанием костюма и удачно подобранной обуви.