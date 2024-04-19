"Наповнила сторінки мудрістю": Мішель Обама в гарній сукні представила свою книгу (фото)

Дружина Барака Обами в книзі надала багато інформації про своє особисте життя. Мішель запропонувала читачам поділитися своїми історіями у відповідь.

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Колишня перша леді США Мішель Обама завжди мала фантастичне почуття стилю в одязі, і вона, безумовно, привернула увагу своїм останнім образом. 16 квітня вона відсвяткувала випуск своєї книги "Світло, яке ми несемо" в м'якій обкладинці, повідомляє Hello Magazine.

60-річна дружина 44 президента США в Instagram опублікувала фотографію, на якій вона зображена в приголомшливій "веселковій" сукні Maxhosa з книгою в руці. Мішель доповнила своє весняне вбрання різноманітними золотими браслетами і величезними обручами. Волосся вона заплела в коси з проділом з боків і зібрала його в акуратний хвіст.

У підписі написала: "Я наповнила сторінки "Світла, яке ми несемо" мудрістю та інструментами, які я знайшла найбільш корисними на своєму життєвому шляху". Мішель звернулася до прихильників із проханням, поділитися у відповідь чудовими роздумами про свої власні подорожі: "Якщо під час читання ви знайдете щось, що резонує з вами, я сподіваюся, ви поділитеся ним зі мною, розмістивши допис у соціальних мережах".

Фанати поспішили відзначити образ Мішель: "Мені так подобається ця сукня", "Не можу пройти повз цей образ!", "Маєш приголомшливий вигляд!", "Сукня Maxhosa на тобі має чудовий вигляд!", "Мені подобається книга і твоє вбрання".

Книга "Світло, яке ми несемо" пропонує читачам серію свіжих історій і проникливих роздумів. Мішель також надала багато інформації про своє особисте життя, включно з уривками зі стосунків із сім'єю.

Нагадаємо, 3 листопада 2023 року Барак і Мішель Обама зворушливо привітали одне одного з річницею весілля. Подружжя експрезидента США відзначило 31 річницю весілля.