Мішель Обама у яскравому образі відвідала ток-шоу

Експерша леді США з'явилася на образі від Michael Kors.

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58-річна колишня перша леді США Мішель Обама стала гостею "Пізнього шоу зі Стівеном Колбертом". Про це пише WWD.

Для появи у студії вона обрала стильний образ від бренду Michael Kors. На Мішель було золоте боді, розшите паєтками й штани-палаццо кольору слонової кістки. Образ Обама доповнила атласними світлими босоніжками та тонким шкіряним ремінцем з золотою пряжкою.

Волосся Мішель зібрала у низький пучок, а також зробила телевізійний макіяж: глянсова помада, трохи рум'ян та пишні вії. У вухах вона мала геометричні сережки, руки вона прикрасила масивними перснями. Довгий манікюр та темно-синій педикюр завершили аутфіт Обами.

Обама рекламує свою нову книгу на телебаченні. Раніше того ж дня вона також з'явилася на "Today With Hoda & Jenna" у яскраво-жовтому костюмі з широкими штанинами від Proenza Schouler.

Нагадаємо, дружина 44-го президента США Барака Обами Мішель написала нову книгу "Світло, яке ми несемо", і її презентація відбулася в театрі Ворнер у Вашингтоні. Книга є продовженням її мемуарів "Становлення", які стали бестселером за версією New York Times.