Мишель Обама в ярком образе посетила ток-шоу

Экс-первая леди США появилась на шоу в образе от Michael Kors.

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58-летняя бывшая первая леди США Мишель Обама стала гостьей "Позднего шоу со Стивеном Колбертом". Об этом пишет WWD.

Для появления в студии она выбрала стильный лук от бренда Michael Kors. На Мишель было золотое боди, расшитое пайетками и штаны-палаццо цвета слоновой кости. Образ Обама дополнила атласными светлыми босоножками и тонким кожаным ремешком с золотой пряжкой.

Волосы Мишель собрала в низкий пучок, а также сделала телевизионный макияж: глянцевая помада, немного румян и пышные ресницы. В ушах у нее были геометрические серьги, руки она украсила массивными кольцами. Длинный маникюр и темно-синий педикюр завершили аутфит Обамы.

Обама рекламирует свою новую книгу на телевидении. Ранее в тот же день она также появилась на "Today With Hoda & Jenna" в ярко-желтом брючном костюме с широкими штанинами от Proenza Schouler.

Напомним, жена 44-го президента США Барака Обамы Мишель написала новую книгу "Свет который мы несем", и ее презентация состоялась в театре Уорнер в Вашингтоне. Книга является продолжением ее мемуаров "Становление", ставших бестселлером по версии New York Times.