"Наполнила страницы мудростью": Мишель Обама в красивом платье представила свою книгу (фото)

Жена Барака Обамы в книге предоставила много информации о своей личной жизни. Мишель предложила читателям поделиться своими историями в ответ.

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Бывшая первая леди США Мишель Обама всегда обладала фантастическим чувством стиля в одежде, и она, безусловно, привлекла внимание своим последним образом. 16 апреля она отпраздновала выпуск своей книги "Свет, который мы несем" в мягкой обложке, сообщает Hello Magazine.

60-летняя супруга 44 президента США в Instagram опубликовала фотографию, на которой она изображена в потрясающем "радужном" платье Maxhosa с книгой в руке. Мишель дополнила свой весенний наряд разнообразными золотыми браслетами и огромными обручами. Волосы она заплела в косы с пробором по бокам и собрала их в аккуратный хвост.

В подписи написала: "Я наполнила страницы "Света, который мы несем" мудростью и инструментами, которые я нашла наиболее полезными на своем жизненном пути". Мишель обратилась к поклонникам с просьбой, поделиться в ответ замечательными размышлениями о своих собственных путешествиях: "Если во время чтения вы найдете что-то, что резонирует с вами, я надеюсь, вы поделитесь им со мной, разместив сообщение в социальных сетях".

Фанаты поспешили отметить образ Мишель: "Мне так нравится это платье", "Не могу пройти мимо этого образа!", "Выглядишь потрясающе!", "Платье Maxhosa на тебе смотрится отлично!", "Мне нравится книга и твой наряд".

Книга "Свет, который мы несем" предлагает читателям серию свежих историй и проницательных размышлений. Мишель также предоставила много информации о своей личной жизни, включая отрывки из отношений с семьей.

Напомним, 3 ноября 2023 года Барак и Мишель Обама трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы. Супруги экс-президента США отметили 31 годовщину свадьбы.