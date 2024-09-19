"Полезен и не содержит калорий": Мишель Обама выпустила безалкогольный напиток (видео)

Мишель Обама представила посетителям магазина новый напиток. Сейчас бывшая первая леди США больше не находится в центре политического внимания.

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В сети стал вирусным видеоролик с участием Мишель Обамы. Покупатели одного из магазинов самообслуживания торговой сети Costco в Северной Калифорнии получили приятный сюрприз, когда столкнулись с бывшей первой леди США, сообщает TMZ.

В вирусном видеоролике супругу 44-го американского президента в магазине угощала посетителей своим новым напитоком Plezi Fizz. 60-летняя Мишель восторженно рекламировала продукт, заявив, что он не только полезен и не содержит калорий, но и приятен на вкус.

В клипе видно, что покупатели собираются вокруг Мишель, с нетерпением впитывая Plezi Fizz, а в то время ее серьезные на вид телохранители стоят рядом.

Сотрудница Costco сообщила журналистам, что мероприятие по продвижению бизнеса Мишель Обамы состоялось во вторник, 17 сентября. Напиток можно купить во всех магазина сети.

Известно, что жена Барака Обамы является соучредителем Plezi Nutrition — бренда, который специализируется на том, чтобы сделать еду и напитки более полезными. Она объединилась с актрисой Кристен Белл, которая стала инвестором и партнером бренда. Сейчас Мишель больше не находится в центре политического внимания, она теперь отдыхает и радуется свежим переменам в своей жизни.

Напомним, 22 февраля стало известно, что старшая дочь Барака Обамы Малия объявила о начале карьеры в Голливуде. Поклонники неоднозначно восприняли эту новость.