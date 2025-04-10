Мішель Обама прокоментувала чутки про своє розлучення

61-річна Мішель Обама, адвокат і дружина 44-го президента США Барака Обами, публічно визнала чутки про розлад із чоловіком і прокоментувала їх.

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Що насправді відбувається в її шлюбі, екс-перша леді розповіла в новому випуску подкасту Софії Буш на радіо iHeart Work in Progress.

В ефірі Мішель говорила про свою новознайдену свободу після відходу з Білого дому і торкнулася питання того, що послужило причиною розмов про проблеми в одній з найміцніших пар Америки, яка в шлюбі з 1992 року і виховала двох дочок.

"Це те, з чим ми, жінки, боремося – розчаровувати людей. Я маю на увазі, настільки, що цього року люди навіть не могли зрозуміти, що я роблю вибір сама. Їм навіть довелося припустити, що ми з чоловіком розлучаємося. Це не може бути дорослою жінкою, яка сама ухвалює низку рішень, вірно? Але саме так із нами чинить суспільство", – зазначила вона.

Покинувши Білий дім 2017 року, Мішель працювала над своїми проєктами як з чоловіком, так і без нього, включно з випуском кількох бестселерів, заснуванням їхньої спільної продюсерської компанії, що вже має фільм, який отримав премію "Оскар". Зовсім недавно вона запустила новий подкаст із братом Крейгом Робінсоном. Така активність Мішель і різна спрямованість інтересів подружжя і стали причиною безпідставних, як стверджує дружина Барака Обами, чуток.

Мішель Обама запустила подкаст зі своїм братом

"Ми починаємо насправді думати: що я? Що я роблю? Для чого я це роблю? А якщо це не вписується в стереотип того, що люди думають, що ми маємо робити, то це таврують як щось негативне і жахливе", – наголосила місіс Обама.

Гостя студії наголосила, що нині проживає час, коли самостійно приймає рішення. Під час президентства чоловіка вона намагалася бути одночасно ідеальною матір'ю, дружиною та першою леді.

"Я повинна була переконатися, що з дівчатками все гаразд, або з президентом, моїм чоловіком, тому я не могла зробити те, що потрібно було особисто мені", – згадує вона.

Після виборів усе змінилося.

"Тепер, ви знаєте, я не можу звинувачувати у своїх рішеннях і нерішучості когось, крім себе. Я думаю, якщо бути чесною із собою, я могла б ухвалити багато з цих рішень багато років тому. Але я не давала собі такої свободи", – резюмувала вона.

Місіс Обама привітала чоловіка з Днем святого Валентина

Спочатку Мішель не хотіла зустрічатися з Бараком Обамою, коли вони познайомилися на літній юридичній фірмі. Вона вважала, що романтичні стосунки завадять їхній роботі, особливо з урахуванням того, що вона була радником Барака. Але з часом дівчина подолала цей бар'єр, і вони створили міцний союз.

Раніше Фокус писав, що Барак Обама знову вийшов у світ без дружини і спровокував чутки про розлучення.