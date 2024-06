Бойфренд Тейлор Свіфт раптово з'явився на сцені під час її виступу (відео)

Пара вперше публічно підтвердила свої стосунки, з'явившись разом на одній сцені. Тейлор і Тревіс зустрічаються з минулого року.

Американський футболіст НФЛ Тревіс Келсі, який є коханим американської співачки Тейлор Свіфт, вразив фанатів артистки на її шоу на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, вийшовши на сцену в компанії балету зірки. Відео облетіло всі соцмережі та ЗМІ.

Перед піснею "I Can Do It With a Broken Heart" спортсмен разом із кількома іншими асистентами у фраку та циліндрі взяв участь у перфомансі. За сюжетом, героїня знепритомніла, і Келсі бере дівчину і укладає її в крісло, обмахуючи віялом. У якийсь момент Тейлор "приходить до тями", Тревіс поправляє їй макіяж, а вона прямо на сцені змінює костюм і починає співати. Перед тим, як вирушити назустріч публіці, вона посилає коханому повітряний поцілунок.

Перфоманс за участю Тревіча Келсі "підірвав" стадіон

Це перший раз, коли пара разом вийшла на сцену після офіційного оголошення про свої стосунки. Попри те, що разом вони з 2023 року, ні Тейлор, ні Тревіс не публікували фото одне одного в соцмережах. Їхнє спільне фото з'явилося кількома днями раніше, коли Свіфт зробила селфі з принцом Вільямом, принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою. У кадр потрапив і Тревіс.

Шанувальники назвали селфі зірки "культовим".

34-річна співачка вже деякий час натякає на свої стосунки з гравцем НФЛ. Під час свого аншлагового туру Eras Tour Свіфт змінила текст своєї популярної пісні Karma з "Карма — це хлопець на екрані" на "Карма — це хлопець із Chiefs", відсилаючи до команди Тревіса, яка виграла Суперкубок. Пильні фанати також помітили Тревіса у VIP-наметі, який ніжно жестикулював Свіфт протягом усього її тригодинного виступу.

Після виступу Тейлор на "Вемблі" натовп вибухнув оваціями, і співачка понад п'ять хвилин не могла сказати жодного слова.

Овації на стадіоні не вщухали кілька хвилин

Раніше повідомлялося, що Тейлор Свіфт не тільки б'є рекорди з продажу квитків на свій "Era's Tour", а й, як виявилося, впливає на сейсмічну активність там, де проходять її аншлагові концерти. Так, шанувальники артистки так танцювали під час виступів, що спричинили сейсмічну активність в Единбурзі, Шотландія.

Активні танці шанувальників артистки під її пісні спричинили сейсмічну активність, яка відчувалася майже за чотири милі від стадіону Мюррейфілд, де проходив концерт.

Коли в серпні 2023 року Свіфт вирушила на стадіон SoFi в Лос-Анджелесі, дослідницька група Каліфорнійського технологічного інституту зафіксувала вібрації, які створюють 70 000 уболівальників на трибунах. Датчики руху біля і на стадіоні, а також сейсмічні станції регіону зафіксували вібрації під час 43 з 45 її пісень. "You Belong with Me" мав найбільший локальний масштаб — 0,849.

Нагадаємо, Фокус писав, що залишилося за кадром зустрічі Тейлор Свіфт і принца Вільяма.