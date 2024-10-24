Klavdia Petrivna вдарили по обличчю під час концерту: як відреагувала співачка (відео)

Під час виступу української співачки стався неприємний інцидент, який запам'ятався користувачам мережі. Попри удар по обличчю від учасника балету, вона продовжила співати далі.

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Новоспечена українська зірка Klavdia Petrivna після двох поспіль концертів у Києві в "Палаці спорту" розпочала тур Україною, проте він не минає без нюансів. У репортажі "Музвара" розповіли детальніше, що пішло не так.

Ідеться про концерт в Умані Черкаської області, який відбувся 18 жовтня. Це був маленький концертний майданчик, який дав змогу артистці побачити чи не кожного свого шанувальника.

На Черкащину Соломія Опришко (справжнє ім'я співачки. — Ред.) привезла свій балет і музикантів, тож глядачі мали змогу спостерігати за цілою концертною програмою. Із цікавих моментів, які виокремили автори матеріалу, було виконання артисткою пісні Happy Birthday Mr. President, яку вона присвятила особливій людині, але залишила особу в секреті.

Другий момент, що запам'ятався, виявився трохи курйозним. Танцюрист у костюмі імператора активно рухався і не помітив, як до нього наблизилася співачка, випадково вдаривши її по обличчю. Він одразу ж почав перепрошувати і дивитися, чи все добре, але Klavdia Petrivna перевела це все на жарт, продовживши співати пісню.

Момент також потрапив на камери і його опублікували шанувальники в соціальній мережі TikTok.

Нагадаємо, 23 жовтня повідомлялося, що серед тих, хто наступного року може представити Україну на Євробаченні є і Klavdia Petrivna. Сама артистка ніяк не коментує ці чутки, але продюсери впевнені, що це стало б хорошим наступним кроком у її кар'єрі.