Klavdia Petrivna кардинально змінила образ: який тепер вигляд має співачка (відео, фото)

Klavdia Petrivna під час концерту у Львівській області вийшла на сцену в перуці. Загадкова артистка зовсім недавно розсекретила своє ім'я і перестала приховувати обличчя.

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Українська співачка Klavdia Petrivna (справжнє ім'я — Соломія Опришко) здивувала фанатів кардинальною зміною іміджу. 12 жовтня артистка поділилася зі своїми підписниками в Instagram кадрами зі свого концерту у Львівській області.

Klavdia Petrivna, мабуть, вийшла на сцену в абсолютно новому образі: співачка постала перед глядачами не блондинкою, а брюнеткою. Артистка одягла чорну перуку, яку раніше взагалі не використовувала.

Виступ Klavdia Petrivna та OSTY Фото: скриншот

Для події артистка обрала червоний штанний костюм з приталеним піджаком і штанами вільного крою, декорований каблучками, а також цікавий головний убір — берет у тон до свого вбрання.

Концерт Klavdia Petrivna Фото: скриншот

На сцені зірка виступала знову з незвичайними масивними окулярами. У цьому образі вона разом з артистом OSTY виконала їхній трек, який вже став хітом, "Не лякай".

Щоправда, це був не єдиний сценічний образ Klavdia Petrivna. Під час концерту виконавиця змінила кілька вбрань, включно з тими, до яких звикли її бачити шанувальники: маски, що приховують обличчя, масивні капелюхи і гламурні сукні.

Концерт Klavdia Petrivna Фото: instagram.com/klavdia_petrivna

"Моя галицька інтелігенція, ви неймовірні! Дякую вам за сьогоднішню зустріч", — підписала опубліковане відео з концерту співачка.

Раніше, 5 вересня, Фокус писав про те, що колеги по сцені висловилися про Klavdia Petrivna, яка розсекретила свою особистість. Незважаючи на критику, все ж Клавдія Петрівна досі посідає високі рядки у всеукраїнських чартах.