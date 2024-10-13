Klavdia Petrivna кардинально изменила образ: как теперь выглядит певица (видео, фото)

Klavdia Petrivna во время концерта во Львовской области вышла на сцену в парике. Загадочная артистка совсем недавно рассекретила свое имя и перестала скрывать лицо.

Related video

Украинская певица Klavdia Petrivna (настоящее имя — Соломия Опришко) удивила фанатов кардинальным изменением имиджа. 12 октября артистка поделилась со своими подписчика в Instagram кадрами со своего концерта во Львовской области.

Klavdia Petrivna, видимо вышла на сцену в совершенно новом образе: певица предстала перед зрителями не блондинкой, а брюнеткой. Артистка надела черный парик, который раньше вообще не использовала.

Выступление Klavdia Petrivna и OSTY Фото: скриншот

Для события артистка выбрала красный брючный костюм с приталенным пиджаком и брюками свободного кроя, декорированный кольцами, а также интересный головной убор — берет в тон к своему наряду.

Концерт Klavdia Petrivna Фото: скриншот

На сцене звезда выступала снова с необычными массивными очками. В этом образе она вместе с артистом OSTY исполнила их трек, который уже стал хитом, "Не лякай".

Правда, это был не единственный сценический образ Klavdia Petrivna. Во время концерта исполнительница сменила несколько нарядов, включая и те, к которым привыкли ее видеть поклонники: маски, скрывающие лицо, массивные шляпы и гламурные платья.

Концерт Klavdia Petrivna Фото: instagram.com/klavdia_petrivna

"Моя галицкая интеллигенция, вы невероятны! Благодарю вас за сегодняшнюю встречу", — подписала опубликованное видео с концерта певица.

Ранее, 5 сентября, Фокус писал о том, что коллеги по сцене высказались о Klavdia Petrivna, которая рассекретила свою личность. Несмотря на критику, все же Клавдия Петровна до сих пор занимает высокие строчки во всеукраинских чартах.