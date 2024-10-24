Klavdia Petrivna ударили по лицу во время концерта: как отреагировала певица (видео)

Во время выступления украинской певицы произошел неприятный инцидент, который запомнился пользователям сети. Несмотря на удар по лицу от участника балета, она продолжила петь дальше.

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Новоиспеченная украинская звезда Klavdia Petrivna после двух подряд концертов в Киеве во "Дворце спорта" начала тур по Украине, однако он не обходится без нюансов. В репортаже "Музвара" рассказали подробнее, что пошло не так.

Речь про концерт в Умани Черкасской области, который прошел 18 октября. Это была маленькая концертная площадка, которая позволила артистке видеть едва ли не каждого своего поклонника.

В Черкасскую область Соломия Опрышко (настоящее имя певицы. — Ред.) привезла свой балет и музыкантов, поэтому у зрителей была возможность наблюдать за целой концертной программой. Из интересных моментов, которые выделили авторы материала, было исполнение артисткой песни Happy Birthday Mr President, которую она посвятила особенному человеку, но оставила личность в секрете.

Второй запоминающийся момент оказался немного курьезным. Танцор в костюме императора активно двигался и не заметил, как к нему приблизилась певица, случайно ударив ее по лицу. Он сразу же начал извиняться и смотреть, все ли хорошо, но Klavdia Petrivna перевела это все в шутку, продолжив петь песню.

Момент также попал на камеры и его опубликовали поклонники в социальной сети TikTok.

Напомним, 23 октября сообщалось, что среди тех, кто в следующем году может представить Украину на Евровидении есть и Klavdia Petrivna. Сама артистка никак не комментирует эти слухи, но продюсеры уверены, что это стало бы хорошим следующим шагом в ее карьере.