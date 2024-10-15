Співачка Олівія Родріго впала в технічну яму на концерті (відео)

Олівія не отримала серйозних травм і швидко взяла себе в руки.

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21-річна американська акторка, співачка й авторка пісень Олівія Родріго, яка наразі перебуває у своєму турі GUTS, потрапила в неприємну ситуацію на концерті в Мельбурні (Австралія). Під час шоу вона впала в технічну яму на сцені, пише Record Patriot. Відео цього моменту потрапило на камери і розлетілося мережею.

Впавши в люк, артистка не розгубилася. Вона швидко піднялася і сказала, сміючись:

"О Боже, це було весело. Я в порядку. Ого. Іноді на сцені просто діра, це нормально".

Потім вона звернулася до глядачів зі словами: "Де я була? Як справи сьогодні ввечері, Мельбурн?". На щастя, вона не отримала серйозних травм.

Концерт артистки у вигляді фільму "Olivia Rodrigo: GUTS World Tour" в якому будуть представлені кадри з одного з її виступів у серпні в Intuit Dome в Лос-Анджелесі, транслюватиметься в прямому ефірі на Netflix 29 жовтня. Цього року у неї заплановано ще чотири виступи на арені Qudos Bank у Сіднеї 17, 18, 21 і 22 жовтня. Потім вона зробить перерву і, згідно з вебсайтом Родріго, продовжить свій тур у березні 2025 року в Південній Америці.

Guts World Tour — перший в історії Родріго виїзд за кордон. Він стартував у лютому з відкриття шоу на Acrisure Arena в Каліфорнії. Восьмимісячний тур включав зупинки на деяких із найбільш знакових світових майданчиків, включно з Madison Square Garden у Нью-Йорку і O2 Arena в Лондоні.

Раніше Фокус писав, що Олівія Родріго з'явилася на "Греммі 2022" з особистим сурдоперекладачем.