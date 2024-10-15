Певица Оливия Родриго упала в техническую яму на концерте (видео)

Оливия не получила серьезных травм и быстро взяла себя в руки.

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21-летняя американская актриса, певица и автор песен Оливия Родриго, которая в настоящее время находится в своем туре GUTS, попала в неприятную ситуацию на концерте в Мельбурне (Австралия). Во время шоу она упала в техническую яму на сцене, пишет Record Patriot. Видео этого момента попало на камеры и разлетелось по сети.

Упав в люк, артистка не растерялась. Она быстро поднялась и сказала, смеясь:

"О Боже, это было весело. Я в порядке. Ого. Иногда на сцене просто дыра, это нормально".

Затем она обратилась к зрителям со словами: "Где я была? Как дела сегодня вечером, Мельбурн?". К счастью, она не получила серьезных травм.

Концерт артистки в виде фильма " Olivia Rodrigo: GUTS World Tour" , в котором будут представлены кадры с одного из ее выступлений в августе в Intuit Dome в Лос-Анджелесе, будет транслироваться в прямом эфире на Netflix 29 октября. В этом году у нее запланировано еще четыре выступления на арене Qudos Bank в Сиднее 17, 18, 21 и 22 октября. Затем она сделает перерыв и, согласно веб-сайту Родриго, продолжит свой тур в марте 2025 года в Южной Америке.

Guts World Tour – первый в истории Родриго выезд за границу. Он стартовал в феврале с открытия шоу на Acrisure Arena в Калифорнии. Восьмимесячный тур включал остановки на некоторых из самых знаковых мировых площадках, включая Madison Square Garden в Нью-Йорке и O2 Arena в Лондоне.

Ранее Фокус писал, что Оливия Родриго появилась на "Грэмми 2022" с личным сурдопереводчиком.