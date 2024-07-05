На честь Тейлор Свіфт переназвуть місто в Німеччині (фото)

Американська артистка активно виступає в Європі. Нещодавно вона відвідала Велику Британію, де зустрілася з членами королівської родини, а незабаром дасть концерти в Гельзенкірхені.

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На честь американської співачки Тейлор Свіфт перейменують місто в Німеччині. Про це пише People.

Місто Гельзенкірхен отримає нову назву Свіфткірхен на честь артистки під час її туру Eras Tour країною. Тут зірка сцени виступить 17, 18 та 19 липня.

Саму ідею запропонувала фанатка американки Алешані Вестхофф, створивши петицію. А мер міста Карін Велге схвалила пропозицію.

"Це чудова ідея тимчасово перейменувати Гельзенкірхен на Свіфткірхен", — зазначила мер міста.

Маркус Швардтманн, керівник відділу зв’язків з громадськістю, розповів, що в Гельзенкірхені "найближчими днями встановить багато інших знаків у багатолюдних місцях міста".

"Як очільниця міста я, звичайно, дуже тішуся, що Тейлор Свіфт, наразі найуспішніша співачка у світі, тричі виступатиме в Гельзенкірхені, тому до нашого міста знову буде привернено міжнародну увагу", — вважає Карін Велге.

Тейлор Свіфт Фото: Getty Images

Окрім цього, буде запущено "трамвай Taylor Swift", буде організована вечірка на честь знаменитості просто неба.

У 2023 році Тейлор Свіфт стала "Людиною року", за версією журналу Time. На її концертах утворюються землетруси, а паби, де співала Тейлор, стають неймовірно популярними.

Нагадаємо, бойфренд Тейлор Свіфт вийшов на сцену під час її виступу.

Також Фокус писав про образу Меган Маркл на Тейлор Свіфт.