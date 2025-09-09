"Я ждала этот момент всю свою жизнь": Снежана Онопко обвенчалась с мужем (фото)

Снежана Онопко через год после официальной регистрации отношений обвенчалась со своим мужем. Она призналась, что ждала этого момента всю свою жизнь, поэтому очень счастлива.

38-летняя украинская модель, которая родом из Северодонецка, обвенчалась со своим мужем. Фотографиями с венчания украинка, которая вошла в топ-5 самых успешных моделей мира, поделилась у себя на странице в Instagram.

"Я такая счастливая женщина! Я ждала этого момента всю свою жизнь. Я люблю тебя до месяца и обратно! Спасибо, что был со мной все эти годы и будешь еще много лет. В горе и радости", — говорится в сообщении.

Церковь, в которой состоялось венчание Фото: Instagram

Венчание состоялось в Риге, столице Латвии. На фото видно, что Снежана выбрала белое платье с разрезом и розовую сумочку. Ее избранник надел темные брюки и светлую рубашку с розовым подтоном.

В комментариях модель поздравила, в частности, украинская певица Оля Полякова.

"Оооооооооо я вас поздравляю!!! Будь счастлива, ты этого заслуживаешь", — написала артистка.

Венчание Снежаны Онопко Фото: Instagram

Личная жизнь Снежаны Онопко

Снежана Онопко уже была ранее замужем. В 2011 году модель вышла замуж за Николая Щура. Уже в 2020 году брак пары распался. После развода модель призналась, что муж применял к ней физическую силу и насиловал.

В 2024 году Снежана с новым избранником официально зарегистрировали отношения. Подробностей о нынешнем партнере модель не раскрывает.

