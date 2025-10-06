В сеть слили снимки "Мисс Россия" до пластических операций (фото)

Финал конкурса "Мисс Россия-2025" завершился скандалом: победительница Анастасия Венза из Подмосковья получила корону стоимостью более миллиона долларов, но россияне раскритиковали ее красоту.

4 октября в Москве определили обладательницу титула "Мисс Россия-2025". Корону получила 22-летняя студентка медицинского университета Анастасия Венза из Московской области. За победу она получила денежный приз в размере 1 миллиона рублей, роскошную диадему от ювелирного дома и возможность представлять страну на международном конкурсе "Мисс Вселенная-2025" в Мексике. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

Корона для победительницы

Корону победительнице вручила прошлогодняя чемпионка Валентина Алексеева. Украшение выполнено из белого золота и украшено бриллиантами, жемчугом и драгоценными камнями. По словам организаторов, дизайн диадемы вдохновлен историческим украшением императрицы Александры Федоровны.

22-летняя студентка медицинского университета Анастасия Венза Фото: Instagram

В конкурсе приняли участие 50 представительниц разных регионов России. Участницы демонстрировали умение носить вечерние платья и купальники, а также проходили интеллектуальные испытания. Во время показов выступали российские артисты Алсу, Ева Власова и Дмитрий Маликов.

Скандал на конкурсе

Однако празднование победы быстро омрачилось скандалом. После публикации официальных фотографий победительницы пользователи соцсетей нашли ее снимки 2018 года, на которых Венза выглядит совсем иначе. Сравнение вызвало бурную дискуссию об эстетической медицине и стандартах красоты.

Анастасия Венза до "тюнинга" Фото: Instagram

"Ничего нового: фильтры, филлеры, профессиональный макияж. Миловидная девушка. Всем давно известно, как проходят эти конкурсы. И действительно красивые девушки без тюнинга никого там не интересуют", — комментируют в российских пабликах.

Критики обращают внимание на разницу между скромной студенткой с архивных фото и эффектной блондинкой с пышными губами на современных снимках.

Девушка кардинально трансформировалась Фото: Instagram

Официальные представители конкурса пока не комментировали волну критики в адрес победительницы.

