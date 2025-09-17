Украинка со словами Лукашенко на груди стала королевой красоты в Беларуси (фото)

18-летняя Елена Кучерук из Донецка призналась, что даже не рассчитывала на титул и перед финалом собрала чемоданы, готовясь возвращаться домой. Ее называют живым воплощением Золушки.

В Минске состоялся финал конкурса красоты "Мисс Беларусь 2025", куда приехал Александр Лукашенко. Участницы дефилировали в футболках с его цитатами на груди: "белорусские женщины — настоящие труженицы", "предназначение женщины — украшать мир", "женщины — самое эффективное дипломатическое оружие". Поэтому мероприятие имело выразительный политический подтекст. Что известно о победительнице, — узнавал Фокус.

Елена Кучерук — новая "Мисс Беларусь"

Неожиданной победительницей конкурса стала 18-летняя украинка Елена Кучерук — уроженка Донецка. Девушка уже более десятилетия живет в Беларуси. Она призналась, что даже не рассчитывала на титул и перед финалом собрала чемоданы, готовясь возвращаться домой.

Елена Кучерук уже более десятилетия живет в Беларуси Фото: belta.by

"Подготовка была очень долгой. Я бы не сказала, что я первая красавица. Да, я имею этот титул. Но это не значит, что я самая красивая. Каждая девушка по-своему уникальна. И мне кажется, что любой человек красивый", — рассказывает Елена в интервью.

Выросла в обычной семье

Кучерук выросла в обычной семье: ее мама работает в социальной сфере, сестра — реабилитолог. В детстве Елена жила на Донбассе, но после очередной поездки к бабушке в Полоцкий район мать решила остаться в Беларуси, тогда как отец остался в Донецке.

Участницы дефилировали в футболках с его цитатами на груди Фото: belta.by Участницы дефилировали в футболках с его цитатами на груди Фото: belta.by

"Я считаю, что все идет по судьбе. Все идет так, как должно быть. И если так должно было случиться и в какой-то период жизни нам было трудно, то было понимание, что после каждой темной полосы обязательно наступает белая... Я очень люблю нашу страну. Мне кажется, что если у человека есть желание, есть цели, то здесь можно достичь абсолютно любых высот", — отметила победительница конкурса.

Личная жизнь

Отвечая на вопрос о личной жизни, она призналась, что сейчас ее сердце свободно: "Считаю, что мне еще рано для отношений. Всему свое время".

