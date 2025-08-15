Украинка из Дрогобыча может стать самой красивой женщиной США: о ней гудит вся страна (фото)

Андриана Пущак из Дрогобыча, что во Львовской области, представит американский штат Иллинойс на престижном конкурсе красоты Ms World America-2025. Соревнования состоятся с 24 по 28 августа в Майами. Украинская красавица попала в категорию тех, кому за 30.

Конкурсантка впервые выйдет на подиум в воскресенье, 24 августа, когда в Украине будут отмечать День Независимости. На ней будет платье от украинского бренда Damirli дизайнера Эльвиры Гасановой, чьи работы выбирает для официальных мероприятий первая леди Елена Зеленская. Что известно об участии украинки в престижном конкурсе красоты, — узнавал Фокус.

Андриана Пущак видит символику в том, что первый день конкурса приходится на День Независимости Украины. Она считает, что независимо от того, где находится человек, у него "всегда живут корни".

Андриана соревнуется за победу на конкурсе красоты Ms World America-2025 Фото: Instagram

По словам претендентки на титул, каждая женщина может идти к своим мечтам, несмотря ни на что. По ее мнению, настоящая королева имеет ценности и миссию, которой готова делиться с другими.

Стала сенсацией

Пущак призналась, что и подумать не могла, что конкурс красоты может привлечь такое внимание со стороны общественности и медиа.

Андриана Пущак обладательница титула Ms Petite USA Universe 2025

"Моя глобальная цель — вдохновлять женщин верить в себя, открывать свой потенциал и достигать большего, чем они когда-то представляли. Я хочу показать, что даже в новой для себя стране можно выйти на сцену, заявить о себе и оставить след. Я никогда не думала, что конкурс красоты может привлечь такое внимание. После выступления миллионы людей увидели мою историю — кто-то восхищался, кто-то поздравлял, кто-то критиковал. Но главное — я смогла донести эмоцию каждому. И показать своим примером, что каждая женщина достойна большего", — убеждена Андриана.

Биография Андрианы Пущак

Андриана — обладательница титула Ms Petite USA Universe 2025, лидер украинской диаспоры в США и эксперт индустрии красоты. Родилась в Дрогобыче, имеет психологическое образование, является чемпионкой Украины, Италии и Испании в сфере перманентного макияжа.

Пущак имеет психологическое образование Фото: Instagram

Женщина переехала в США в 2022 году, где быстро стала влиятельной фигурой среди украинских женщин за рубежом. В 2025 году получила титул Ms Illinois и вошла в перечень 50 самых влиятельных женщин Львовщины.

