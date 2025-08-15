Українка з Дрогобича може стати найкрасивішою жінкою США: про неї гуде вся країна (фото)

Андріана Пущак з Дрогобича, що у Львівській області, представить американський штат Іллінойс на престижному конкурсі краси Ms World America-2025. Змагання відбудеться з 24 по 28 серпня у Маямі. Українська красуня змагатиметься у категорії тих, кому за 30.

Конкурсантка вперше вийде на подіум у неділю, 24 серпня, коли в Україні відзначатимуть День Незалежності. На ній буде сукня від українського бренду Damirli дизайнерки Ельвіри Гасанової, чиї роботи обирає для офіційних заходів перша леді Олена Зеленська. Що відомо про участь українки у престижному конкурсі краси, — дізнавався Фокус.

Андріана Пущак бачить символіку в тому, що перший день конкурсу припадає на День Незалежності України. Вона вважає, що незалежно від того, де перебуває людина, у неї "завжди живуть корені".

Андріана змагається за перемогу на конкурсі краси Ms World America-2025 Фото: Instagram

За словами претендентки на титул, кожна жінка може йти до своїх мрій, попри все. На її думку, справжня королева має цінності та місію, якою готова ділитися з іншими.

Стала сенсацією

Пущак зізналася, що й подумати не могла, що конкурс краси може привернути таку увагу з боку громадськості та медіа.

Андріана Пущак володарка титулу Ms Petite USA Universe 2025

"Моя глобальна ціль — надихати жінок вірити в себе, відкривати свій потенціал і досягати більшого, ніж вони колись уявляли. Я хочу показати, що навіть у новій для себе країні можна вийти на сцену, заявити про себе й залишити слід. Я ніколи не думала, що конкурс краси може привернути таку увагу. Після виступу мільйони людей побачили мою історію — хтось захоплювався, хтось вітав, хтось критикував. Але головне — я змогла донести емоцію кожному. І показати своїм прикладом, що кожна жінка варта більшого", — переконана Андріана.

Біографія Андріани Пущак

Андріана — володарка титулу Ms Petite USA Universe 2025, лідерка української діаспори у США та експертка індустрії краси. Народилася в Дрогобичі, має психологічну освіту, є чемпіонкою України, Італії та Іспанії у сфері перманентного макіяжу.

Пущак має психологічну освіту Фото: Instagram

Жінка переїхала до США у 2022 році, де швидко стала впливовою фігурою серед українських жінок за кордоном. У 2025 році здобула титул Ms Illinois та увійшла до переліку 50 найвпливовіших жінок Львівщини.

