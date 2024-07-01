"Міс Всесвіт" Олівія Калпо вийшла заміж (фото)
Королева краси обрала розкішне вбрання Dolce & Gabbana. Церемонія відбулася в її рідному штаті.
32-річна американська модель Олівія Калпо вийшла заміж. Знімками наречена ділиться в Instagram.
Переможниця конкурсу краси "Міс Всесвіт-2012" та 28-річний гравець в американський футбол Крістіан Маккеффрі уклали офіційний союз після пʼяти років стосунків.
Церемонія відбулася у рідному штаті Олівії, Род-Айленді, який вона представляла на конкурсі "Міс США" 12 років тому. Калпо зʼявилася в розкішній сукні Dolce & Gabbana з довгим рукавом та об'ємною спідницею. На спині нареченої були ґудзики.
"Я хотіла, щоб це відчувалося позачасовим, без зусиль і ніби це доповнює мене, а не перемагає", — розповідала модель.
Чутки про роман між королевою краси та спортсменом з’явилися у травні 2019 року, а у квітні 2023 вони оголосили про плани одружитися.
Раніше повідомлялося, що пухнастий улюбленець Олівії, пес Олівер, з'явиться на церемонії як тримач обручок.
"Крістіан заслуговує на "Оскар" за свій виступ. Він увесь час вводив мене в оману. Я продовжувала запитувати його, чи готовий він побратися або чи має він якісь терміни, тому що я починала трохи дратуватися", — розповідала модель.
Нагадаємо, на початку квітня 2023 стало відомо, що Олівія Калпо та Крістіан Маккеффрі заручилися після 4 років спільного життя.
Також Фокус писав про купальник Олівії Калпо найтрендовішого кольору 2023 року.