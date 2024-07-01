"Міс Всесвіт" Олівія Калпо вийшла заміж (фото)

Королева краси обрала розкішне вбрання Dolce & Gabbana. Церемонія відбулася в її рідному штаті.

32-річна американська модель Олівія Калпо вийшла заміж. Знімками наречена ділиться в Instagram.

Переможниця конкурсу краси "Міс Всесвіт-2012" та 28-річний гравець в американський футбол Крістіан Маккеффрі уклали офіційний союз після пʼяти років стосунків.

Церемонія відбулася у рідному штаті Олівії, Род-Айленді, який вона представляла на конкурсі "Міс США" 12 років тому. Калпо зʼявилася в розкішній сукні Dolce & Gabbana з довгим рукавом та об'ємною спідницею. На спині нареченої були ґудзики.

"Я хотіла, щоб це відчувалося позачасовим, без зусиль і ніби це доповнює мене, а не перемагає", — розповідала модель.

Олівія Калпо

Чутки про роман між королевою краси та спортсменом з’явилися у травні 2019 року, а у квітні 2023 вони оголосили про плани одружитися.

Олівія Калпо з чоловіком

Раніше повідомлялося, що пухнастий улюбленець Олівії, пес Олівер, з'явиться на церемонії як тримач обручок.

"Крістіан заслуговує на "Оскар" за свій виступ. Він увесь час вводив мене в оману. Я продовжувала запитувати його, чи готовий він побратися або чи має він якісь терміни, тому що я починала трохи дратуватися", — розповідала модель.

Нагадаємо, на початку квітня 2023 стало відомо, що Олівія Калпо та Крістіан Маккеффрі заручилися після 4 років спільного життя.

Також Фокус писав про купальник Олівії Калпо найтрендовішого кольору 2023 року.