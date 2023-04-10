"Міс Всесвіт" Олівія Калпо оголосила про заручини зі своїм бойфрендом

Олівія Калпо та Крістіан Мак-Кефрі заручилися після майже 4 років спільного життя.

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30-річна американська акторка та модель Олівія Калпо, переможниця конкурсів краси "Міс США-2012" і "Міс Всесвіт 2012" повідомила у своєму Instagram-акаунті, що її бойфренд, зірка НФЛ Крістіан Мак-Кефрі зробив їй пропозицію.

"♾️4.2.23♾️", — підписала вона серію фотографій, де 26-річний Мак-Кефрі опускається на одне коліно.

Олівія Калпо та Крістіан Мак-Кефрі

"Ми намагалися тримати це в секреті якомога довше, але, схоже, чутки поширюються швидко. Я виходжу заміж за свого найкращого друга. Я так тебе люблю, наречений", — додала вона в stories.

Калпо на чорно-білих знімках була одягнена в оверсайз блейзер і чоботи до колін, а її волосся зібране в акуратний пучок. Водночас Мак-Кефрі поставив заповітне питання коханій у светрі та сорочці на ґудзиках.

Він також був схвильованим на фотографіях після того, як його наречена сказала "так".

Олівія Калпо та Крістіан Мак-Кефрі Фото: Instagram @oliviaculpo

Нагадаємо, Олівія Калпо продемонструвала дуже сміливий і зухвалий образ, з'явившись у сукні, під якою не було спідньої білизни. Калпо давно славиться любов'ю до дуже відвертого вбрання.

Раніше Фокус писав, що дівчину навіть відмовилися пускати на борт літака, оскільки вирішили, що її одяг зухвалий.