"Міс Всесвіт" Олівія Калпо з'явилася на публіці в "голій" сукні (фото)

Модель знаходиться на відпочинку в Мексиці, де вигулює відверті вбрання.

29-річна американська акторка та модель Олівія Калпо, переможниця конкурсів краси "Міс США-2012" та "Міс Всесвіт 2012" продемонструвала своїм п'яти мільйонам підписникам в Instagram дуже сміливий і зухвалий образ, з'явившись у сукні, під якою не було спідньої білизни.

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Дівчина, яка зараз відпочиває на мексиканському курорті Кабо Сан Лукас і живе в розкішному готелі Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal, опублікувала кілька знімків, на яких позує в напівпрозорій сукні від бренду Aya Muse. Її особливість в тому, що вона не передбачає нижньої білизни, і її відсутність демонструє бічний розріз, що з'єднує перед і зад наряду за допомогою зав'язок.

Образ доповнили шльопанці на шпильці, масивний обідок на зібраному волоссі та коричнева сумка.

Олівія Калпо давно славиться любов'ю до дуже відвертого вбрання. Нещодавно дівчину навіть відмовилися пускати на борт літака, оскільки її одяг вважали зухвалим.

Тренд на "голі" сукні, схоже, набирає обертів. Першу тенденцію задала супермодель Наташа Полі, з'явившись у такому вбранні на вечорі Fashion Awards у Лондоні.

[ + – ] 36-річна Наташа Полі

Потім естафету підхопила Гайді Клум, опублікувавши в себе в соцмережі фото та відео, де вона — у яскраво-жовтій сукні зі значним розрізом.

"Моя нова улюблена сукня", — написала вона.

[ + – ] 48-річна Гайді Клум

Раніше ми розповідали про найвідоміші відверті сукні на премії "Золотий Глобус".