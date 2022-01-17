"Мисс Вселенная" Оливия Калпо появилась на публике в "голом" платье (фото)

Модель находится на отдыхе в Мексике, где выгуливает откровенные наряды.

29-летняя американская актриса и модель Оливия Калпо, победительница конкурсов красоты "Мисс США-2012" и "Мисс Вселенная 2012" продемонстрировала своим пяти миллионам подписчиков в Instagram очень смелый и дерзкий образ, появившись в платье, под которым не было нижнего белья.

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Девушка, которая сейчас отдыхает на мексиканском курорте Кабо Сан Лукас и живет в роскошном отеле Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal, опубликовала несколько снимков, на которых позирует в нюдовом полупрозрачном платье от бренда Aya Muse. Его особенность в том. что оно не предполагает нижнего белья, и его отсутствие демонстрирует боковой разрез, соединяющий перед и зад наряда с помощью завязок.

Образ дополнили шлепки на шпильке, массивный ободок на собранных волосах и коричневая сумка.

Оливия Калпо давно славится любовью к очень откровенным нарядам. Совсем недавно девушку даже отказались пускать на борт самолета, поскольку ее одежду посчитали вызывающей.

Тренд на "голые" платья, похоже, набирает обороты. Первой тенденцию задала супермодель Наташа Поли, появившись в таком наряде на вечере Fashion Awards в Лондоне.

[ + – ] 36-летняя Наташа Поли

Затем эстафету подхватила Хайди Клум, опубликовав у себя в соцсети фото и видео, где она – в ярко-желтом платье с внушительным разрезом.

"Мое новое любимое платье", – написала она.

[ + – ] 48-летняя Хайди Клум

Ранее мы рассказывали о самых известных откровенных платьях на премии "Золотой Глобус".