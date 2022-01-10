Топ-10 "голых" платьев "Золотого Глобуса". Самые откровенные образы за всю историю
Сегодня ночью в Беверли-Хиллз прошла одна из главных кинопремий в мире — 79-й "Золотой глобус", которую часто называют репетицией "Оскара".
На этот раз формат церемонии серьезно отличался. Победителей объявили онлайн. Не было ни красной дорожки, ни звездных фотосессий с вожделенными призами, ни веселых вечеринок после церемонии, на которых знаменитости обычно делают самые интересные снимки в компании коллег и друзей. Отменили все шикарные мероприятия, как сообщили представители церемонии, из-за быстрого распространения штамма коронавируса Омикрон.
Лучшей драмой стал фильм "Власть пса", лучшим мюзиклом – "Вестсайдская история", награду, как лучшая актриса забрала Николь Кидман за роль в драме "Быть Рикардо", в которой она сыграла кино-диву Люсиль Болл. Лучшим актером стал Уилл Смит за роль в байопике "Король Ричард", о пути становления известных теннисисток Серены и Венус Уильямс и роли в этом их отца.
Лучшим анимационным фильмом стал "Энканто", а лучшей песней — No Time to Die Билли Айлиш из последнего фильма о Джеймсе Бонде.
Пусть и без красной дорожки, но звезды все же получили свои призы, а мы, чтобы поддержать традицию демонстрировать лучшие наряды церемонии, вспомним, в каких самых сексуальных и ярких нарядах появлялись на мероприятии селебрити ранее.
Мадонна
Поп-дива известна своими откровенными нарядами, причем своему стилю она не изменяет и сейчас. Но ее появление на 54-й церемонии "Золотого глобуса" в 1997 году произвело фурор.
Тогда певица получила статуэтку за роль в драме-мюзикле "Эвита" и блистала на красной дорожке в наряде от Dolce & Gabbana. Платье было очень простого фасона, но декольте просто ошеломляло. Также это публичное появление Мадонны стало одним из немногих выходов знаменитости с отцом ее дочери Лурдес – танцором Карлосом Леоном.
Энди Макдауэлл
Энди в 1991 году не досталось награды за роль в фильме "Вид на жительство", тогда лауреаткой стала Джулия Робертс за роль в "Красотке".
Но Энди стала настоящей звездой церемонии и красной дорожки, благодаря мини-платью с откровенным вырезом на спине. И позировала она с партнером по фильму — Жераром Депардье, который заветную статуэтку как раз получил.
Анджелина Джоли
На церемонию 1999 года Анджелина Джоли пришла в платье Randolph Duke с глубоким декольте, которое было создано для актрисы в единственном экземпляре специально для красной дорожки "Золотого Глобуса".
Джоли сопровождал ее брат Джеймс Хейвен. Анджелина получила награду, как лучшая актриса за фильм "Джиа". А на афте-пати в "Беверли Хилтон" Джоли отметила победу – прыгнув в бассейн прямо в своем шикарном наряде.
Кортни Лав
На церемонию в 2000 году Кортни Лав, подчеркивая свой рокерский и бунтарский стиль выбрала одно из самых спорных и откровенных платьев от дома моды в Christian Dior.
Мастерски изодранный в клочья лиф наряда не скрывал практически ничего, равно как и разрез от бедра. Но в столь рискованном наряде, который норовил разойтись прямо на теле, Кортни чувствовала себя очень комфортно и с удовольствием позировала на красной дорожке. К слову, ничего подобного больше никто из звезд так и не рискнул надеть. Видимо все же не доверяли настолько "голому" фасону.
Сальма Хайек
Сальма Хайек всегда выбирала для красных дорожек платья, которые подчеркивали ее фигуру, но для юбилейной, 60-й церемонии "Золотого Глобуса" актриса превзошла саму себя.
В 2003 году Сальма блистала в алом облегающем платье с глубоким декольте. Ее кавалером на красной дорожке был Эдвард Нортон, которого, стоит отметить, на фоне Сальмы никто не заметил.
Шарлиз Терон
На 58-й церемонии Шарлиз появилась в черном блестящем платье, которое больше открывало безупречные формы знаменитости, чем скрывало их.
Сложный дизайн лифа из перекрещивающихся лент актриса ничем не дополнила, кроме цветочной броши. Ее кавалером на красной дорожке был Киану Ривз, и вместе они смотрелись восхитительно.
Ким Кэттролл
Ким в 2003 году получила "Золотой Глобус" за роль в сериале "Секс в большом городе" и появилась на красной дорожке в ослепительном алом платье в стиле своей героини – Саманты Джонс.
Лаконичный дизайн платья весьма украшал глубокий вырез на груди и еще более открытый вырез на спине. Спустя годы стилисты называют этот образ актрисы одним из лучших на церемонии.
Холли Берри
В 2005 году на красной дорожке всех затмила Холли Берри в роскошном и очень сексуальном платье с ассиметричным декольте в стиле древнегреческой тоги.
У Холли в начале карьеры часто бывали модные провалы, но это платье точно стало успехом.
Ирина Шейк
В 2019 году Ирина Шейк сопровождала своего тогда еще бойфренда Брэдли Купера на мероприятие. И к выбору наряда модель подошла очень серьезно.
Модель остановила выбор на творении дома Versace — полупрозрачном платье с золотой вышивкой в "стратегических" местах, с декольте и вырезом до бедра. Более свой образ Ирина ничем не дополнила, но это было и не нужно.
Кэрри Вашингтон
В 2020 году на красной дорожке было много откровенных и шикарных нарядов, но Кэрри Вашингтон затмила всех.
Ее наряд от Altuzarra, состоящий из шелковой юбки, пиджака, надетого на голое тело и плетеного серебристого шнура, завязанного на талии – одновременно называли самым сексуальным, самым оригинальным и даже самым безвкусным. Но своего Кэри добилась – о ней говорили еще недели спустя церемонии.