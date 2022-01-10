Топ-10 "голых" платьев "Золотого Глобуса". Самые откровенные образы за всю историю

Сегодня ночью в Беверли-Хиллз прошла одна из главных кинопремий в мире — 79-й "Золотой глобус", которую часто называют репетицией "Оскара".

На этот раз формат церемонии серьезно отличался. Победителей объявили онлайн. Не было ни красной дорожки, ни звездных фотосессий с вожделенными призами, ни веселых вечеринок после церемонии, на которых знаменитости обычно делают самые интересные снимки в компании коллег и друзей. Отменили все шикарные мероприятия, как сообщили представители церемонии, из-за быстрого распространения штамма коронавируса Омикрон.

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Лучшей драмой стал фильм "Власть пса", лучшим мюзиклом – "Вестсайдская история", награду, как лучшая актриса забрала Николь Кидман за роль в драме "Быть Рикардо", в которой она сыграла кино-диву Люсиль Болл. Лучшим актером стал Уилл Смит за роль в байопике "Король Ричард", о пути становления известных теннисисток Серены и Венус Уильямс и роли в этом их отца.

Лучшим анимационным фильмом стал "Энканто", а лучшей песней — No Time to Die Билли Айлиш из последнего фильма о Джеймсе Бонде.

Пусть и без красной дорожки, но звезды все же получили свои призы, а мы, чтобы поддержать традицию демонстрировать лучшие наряды церемонии, вспомним, в каких самых сексуальных и ярких нарядах появлялись на мероприятии селебрити ранее.

Мадонна

Поп-дива известна своими откровенными нарядами, причем своему стилю она не изменяет и сейчас. Но ее появление на 54-й церемонии "Золотого глобуса" в 1997 году произвело фурор.

[ + – ] Мадонна и Карлос Леон Фото: Getty Images

Тогда певица получила статуэтку за роль в драме-мюзикле "Эвита" и блистала на красной дорожке в наряде от Dolce & Gabbana. Платье было очень простого фасона, но декольте просто ошеломляло. Также это публичное появление Мадонны стало одним из немногих выходов знаменитости с отцом ее дочери Лурдес – танцором Карлосом Леоном.

Энди Макдауэлл

Энди в 1991 году не досталось награды за роль в фильме "Вид на жительство", тогда лауреаткой стала Джулия Робертс за роль в "Красотке".

[ + – ] Энди Макдауэлл и Жерар Депардье

Но Энди стала настоящей звездой церемонии и красной дорожки, благодаря мини-платью с откровенным вырезом на спине. И позировала она с партнером по фильму — Жераром Депардье, который заветную статуэтку как раз получил.

Анджелина Джоли

На церемонию 1999 года Анджелина Джоли пришла в платье Randolph Duke с глубоким декольте, которое было создано для актрисы в единственном экземпляре специально для красной дорожки "Золотого Глобуса".

[ + – ] Анджелина Джоли с братом Фото: Getty Images

Джоли сопровождал ее брат Джеймс Хейвен. Анджелина получила награду, как лучшая актриса за фильм "Джиа". А на афте-пати в "Беверли Хилтон" Джоли отметила победу – прыгнув в бассейн прямо в своем шикарном наряде.

Кортни Лав

На церемонию в 2000 году Кортни Лав, подчеркивая свой рокерский и бунтарский стиль выбрала одно из самых спорных и откровенных платьев от дома моды в Christian Dior.

[ + – ] Кортни Лав в дизайнерских лохмотьях Фото: Getty Images

Мастерски изодранный в клочья лиф наряда не скрывал практически ничего, равно как и разрез от бедра. Но в столь рискованном наряде, который норовил разойтись прямо на теле, Кортни чувствовала себя очень комфортно и с удовольствием позировала на красной дорожке. К слову, ничего подобного больше никто из звезд так и не рискнул надеть. Видимо все же не доверяли настолько "голому" фасону.

Сальма Хайек

Сальма Хайек всегда выбирала для красных дорожек платья, которые подчеркивали ее фигуру, но для юбилейной, 60-й церемонии "Золотого Глобуса" актриса превзошла саму себя.

[ + – ] Сальма Хайек и ее роковое алое платье Фото: Getty Images

В 2003 году Сальма блистала в алом облегающем платье с глубоким декольте. Ее кавалером на красной дорожке был Эдвард Нортон, которого, стоит отметить, на фоне Сальмы никто не заметил.

Шарлиз Терон

На 58-й церемонии Шарлиз появилась в черном блестящем платье, которое больше открывало безупречные формы знаменитости, чем скрывало их.

[ + – ] Шарлиз Терон и Киану Ривз Фото: Getty Images

Сложный дизайн лифа из перекрещивающихся лент актриса ничем не дополнила, кроме цветочной броши. Ее кавалером на красной дорожке был Киану Ривз, и вместе они смотрелись восхитительно.

Ким Кэттролл

Ким в 2003 году получила "Золотой Глобус" за роль в сериале "Секс в большом городе" и появилась на красной дорожке в ослепительном алом платье в стиле своей героини – Саманты Джонс.

[ + – ] Ким Кэттролл в стиле Саманты Джонс Фото: Getty Images

Лаконичный дизайн платья весьма украшал глубокий вырез на груди и еще более открытый вырез на спине. Спустя годы стилисты называют этот образ актрисы одним из лучших на церемонии.

Холли Берри

В 2005 году на красной дорожке всех затмила Холли Берри в роскошном и очень сексуальном платье с ассиметричным декольте в стиле древнегреческой тоги.

[ + – ] Холли Берри и ее супердекольте Фото: Getty Images

У Холли в начале карьеры часто бывали модные провалы, но это платье точно стало успехом.

Ирина Шейк

В 2019 году Ирина Шейк сопровождала своего тогда еще бойфренда Брэдли Купера на мероприятие. И к выбору наряда модель подошла очень серьезно.

[ + – ] Ирина Шейк в золотом платье и в компании Брэдли Купера Фото: Getty Images

Модель остановила выбор на творении дома Versace — полупрозрачном платье с золотой вышивкой в "стратегических" местах, с декольте и вырезом до бедра. Более свой образ Ирина ничем не дополнила, но это было и не нужно.

Кэрри Вашингтон

В 2020 году на красной дорожке было много откровенных и шикарных нарядов, но Кэрри Вашингтон затмила всех.

[ + – ] Кэрри Вашингтон и ее "голое" платье на красной дорожке 77-й церемонии "Золотой Глобус" Фото: Getty Images

Ее наряд от Altuzarra, состоящий из шелковой юбки, пиджака, надетого на голое тело и плетеного серебристого шнура, завязанного на талии – одновременно называли самым сексуальным, самым оригинальным и даже самым безвкусным. Но своего Кэри добилась – о ней говорили еще недели спустя церемонии.