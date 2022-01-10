Топ-10 "голих" суконь "Золотого Глобуса". Найвідвертіші образи за всю історію

Сьогодні вночі в Беверлі-Гіллз пройшла одна з головних кінопремій у світі — 79-й "Золотий глобус", яку часто називають репетицією "Оскара".

Цього разу формат церемонії серйозно відрізнявся. Переможців оголосили онлайн. Не було ні червоної доріжки, ні зіркових фотосесій із омріяними призами, ні веселих вечірок після церемонії, на яких знаменитості зазвичай роблять найцікавіші знімки в компанії колег і друзів. Скасували всі шикарні заходи, як повідомили представники церемонії, через швидке поширення штаму коронавірусу Омікрон.

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Найкращою драмою став фільм "Влада пса", найкращим мюзиклом — "Вестсайдська історія", нагороду як найкраща актриса забрала Ніколь Кідман за роль у драмі "Бути Рікардо", в якій вона зіграла кінодіву Люсіль Болл. Найкращим актором став Вілл Сміт за роль у байопіку "Король Річард" про шлях становлення відомих тенісисток Серени та Венус Вільямс і ролі в цьому їхнього батька.

Найкращим анімаційним фільмом став "Енканто", а найкращою піснею — No Time to Die Біллі Айліш із останнього фільму про Джеймса Бонда.

Нехай і без червоної доріжки, але зірки все ж таки отримали свої призи, а ми, щоб підтримати традицію демонструвати найкращі вбрання церемонії, пригадаємо, у яких найсексуальніших і найяскравіших вбраннях з'являлися на заході селебріті раніше.

Мадонна

Поп-діва відома своїми відвертими вбраннями, причому своєму стилю вона не зраджує й зараз. Але її поява на 54-й церемонії "Золотого глобуса" в 1997 році викликала фурор.

[ + – ] Мадонна та Карлос Леон Фото: Getty Images

Тоді співачка отримала статуетку за роль у драмі-мюзиклі "Евіта" та виблискувала на червоній доріжці у вбранні від Dolce & Gabbana. Сукня була дуже простого фасону, але декольте просто приголомшувало. Також ця публічна поява Мадонни стала одним із небагатьох виходів знаменитості з батьком її дочки Лурдес – танцюристом Карлосом Леоном.

Енді Макдавелл

Енді в 1991 році не дісталося нагороди за роль у фільмі "Вигляд на проживання", тоді лауреаткою стала Джулія Робертс за роль у "Красуні".

[ + – ] Енді Макдавелл і Жерар Депардьє

Але Енді стала справжньою зіркою церемонії та червоної доріжки завдяки мінісукні з відвертим вирізом на спині. І позувала вона з партнером фільму — Жераром Депардьє, який заповітну статуетку якраз отримав.

Анджеліна Джолі

На церемонію 1999 року Анджеліна Джолі прийшла в сукні Randolph Duke із глибоким декольте, яка була створена для актриси в єдиному екземплярі спеціально для червоної доріжки "Золотого Глобуса".

[ + – ] Анджеліна Джолі з братом Фото: Getty Images

Джолі супроводжував її брат Джеймс Гейвен. Анджеліна отримала нагороду як найкраща актриса за фільм "Джіа". А на афтепаті в "Беверлі Гілтон" Джолі відзначила перемогу — стрибнувши в басейн прямо у своєму розкішному вбранні.

Кортні Лав

На церемонію у 2000 році Кортні Лав, підкреслюючи свій рокерський і бунтарський стиль, обрала одну з із найбільш спірних і відвертих суконь від будинку моди в Christian Dior.

[ + – ] Кортні Лав у дизайнерських лахміттях Фото: Getty Images

Майстерно роздертий на шматки ліф вбрання не приховував майже нічого, так само як і розріз від стегна. Але в такому ризикованому вбранні, яке намагалося розійтися прямо на тілі, Кортні почувалася дуже комфортно й із задоволенням позувала на червоній доріжці. До речі, нічого подібного більше ніхто із зірок так і не ризикнув одягнути. Мабуть, все ж таки не довіряли настільки "голому" фасону.

Сальма Хаєк

Сальма Хаєк завжди вибирала для червоних доріжок сукні, які підкреслювали її фігуру, але для ювілейної, 60-ї церемонії "Золотого Глобуса" актриса перевершила саму себе.

[ + – ] Сальма Хаєк та її фатальне червоне плаття Фото: Getty Images

У 2003 році Сальма сяяла в червоній облягаючій сукні з глибоким декольте. Її кавалером на червоній доріжці був Едвард Нортон, якого, варто відзначити, на тлі Сальми ніхто не помітив.

Шарліз Терон

На 58-й церемонії Шарліз з'явилася в чорній блискучій сукні, яка більше відкривала бездоганні форми знаменитості, ніж приховувала їх.

[ + – ] Шарліз Терон і Кіану Рівз Фото: Getty Images

Складний дизайн ліфа зі стрічок акторка нічим не доповнила, крім квіткової брошки. Її кавалером на червоній доріжці був Кіану Рівз, і разом вони мали чудовий вигляд.

Кім Кеттролл

Кім у 2003 році отримала "Золотий Глобус" за роль у серіалі "Секс у великому місті" та з'явилася на червоній доріжці в сліпучій червоній сукні в стилі своєї героїні — Саманти Джонс.

[ + – ] Кім Кеттролл у стилі Саманти Джонс Фото: Getty Images

Лаконічний дизайн сукні дуже прикрашав глибокий виріз на грудях і ще відкритіший виріз на спині. Через роки стилісти називають цей образ актриси одним із найкращих на церемонії.

Геллі Беррі

У 2005 році на червоній доріжці всіх затьмарила Геллі Беррі в розкішній і дуже сексуальній сукні з асиметричним декольте в стилі давньогрецької тоги.

[ + – ] Геллі Беррі та її супердекольте Фото: Getty Images

У Геллі на початку кар'єри часто бували модні провали, але ця сукня точно стала успіхом.

Ірина Шейк

У 2019 році Ірина Шейк супроводжувала свого тоді ще бойфренда Бредлі Купера на захід. І до вибору одягу модель підійшла дуже серйозно.

[ + – ] Ірина Шейк у золотій сукні та в компанії Бредлі Купера Фото: Getty Images

Модель зупинила вибір на витворі будинку Versace — напів прозорій сукні із золотою вишивкою в "стратегічних" місцях, із декольте та вирізом до стегна. Більше свій образ Ірина нічим не доповнила, але це було й не потрібно.

Керрі Вашингтон

У 2020 році на червоній доріжці було багато відвертих і шикарних нарядів, але Керрі Вашингтон затьмарила всіх.

[ + – ] Керрі Вашингтон та її "голе" плаття на червоній доріжці 77-ій церемонії "Золотий Глобус" Фото: Getty Images

Її вбрання від Altuzarra, що складається із шовкової спідниці, піджака, одягненого на голе тіло та плетеного сріблястого шнура, зав'язаного на талії – одночасно називали найсексуальнішим, найоригінальнішим і навіть найсмачнішим. Але свого Керрі добилася — про неї говорили ще через тижні церемонії.