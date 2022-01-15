"Міс Всесвіт" не пускали на борт літака через "відвертий" образ (фото)

Авіакомпанія попросила Олівію Калпо надіти щось на топ. В іншому випадку, вхід на борт для неї буде заборонено.

Компанія American Airlines не пускала "Міс Всесвіт-2012" на борт літака через дрес-код. Модель була у велосипедах та спортивному бра. Її попросили одягнутись або її не пустять на борт. Про це повідомляє People.

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Олівію Калпо не пускали на борт літака в Кабо-Сан-Лукас, Мексика у спортивному ліфі та велосипедах. Сестра Олівії, Аврора опублікувала сториз в Instagram, у якому показала через якийсь одяг її не пропускали на борт літака.

"Ми з Олівією збираємось у Кабо і подивіться на її вбрання", — написала Аврора.

Сестра розповіла подробиці. За її словами, Олівію покликали до гейту, щоб попросити надіти зверху блузку або жакет або вхід на борт для неї буде заборонено через відверте вбрання. Незважаючи на обурення з боку Аврори, Олівія не стала сперечатися з вимогами авіакомпанії та надягла зверху кардиган.

Пізніше в інстаграмі Аврори з'явилася сторіз зі схожим одягом своєї сестри, який можна купити. Вона підписала її "Бути вигнаною @amercanair (сторінка авіакомпанії в Instagram) стартер-пак".

Врешті-решт сестри разом із хлопцем Олівії потрапили на борт літака.

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