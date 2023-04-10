"Мисс Вселенная" Оливия Калпо объявила о помолвке со своим бойфрендом

Оливия Калпо и Кристиан МакКэффри обручились после почти 4 лет совместной жизни.

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30-летняя американская актриса и модель Оливия Калпо, победительница конкурсов красоты "Мисс США-2012" и "Мисс Вселенная 2012" сообщила в своем Instagram-аккаунте, что ее бойфренд, звезда НФЛ Кристиан МакКэффри сделал ей предложение.

"♾️4.2.23♾️", — подписала она серию фотографий, где 26-летний МакКэффри опускается на одно колено.

Оливия Калпо и Кристиан МакКэффри

"Мы старались держать это в секрете как можно дольше, но, похоже, слухи распространяются быстро. Я выхожу замуж за своего лучшего друга. Я так тебя люблю, жених", — добавила она в stories.

Калпо на черно-белых снимках была одета в оверсайз блейзер и сапоги до колен, а ее волосы собраны в аккуратный пучок. Между тем, МакКэффри задал заветный вопрос возлюбленной в свитере и рубашке на пуговицах.

Он также выглядел взволнованным на фотографиях после того, как его невеста сказала "да".

Оливия Калпо и Кристиан МакКэффри Фото: Instagram @oliviaculpo

Напомним, Оливия Калпо продемонстрировала очень смелый и дерзкий образ, появившись в платье, под которым не было нижнего белья. Калпо давно славится любовью к очень откровенным нарядам.

Ранее Фокус писал, что девушку даже отказались пускать на борт самолета, поскольку ее одежду посчитали вызывающей.