Українка зі словами Лукашенка на грудях стала королевою краси у Білорусі (фото)

18-річна Олена Кучерук з Донецька зізналася, що навіть не розраховувала на титул і перед фіналом зібрала валізи, готуючись повертатися додому. Її називають живим втіленням Попелюшки.

У Мінську відбувся фінал конкурсу краси "Міс Білорусь 2025", куди приїхав Олександр Лукашенко. Учасниці дефілювали у футболках із його цитатами на грудях: "білоруські жінки — справжні трудівниці", "призначення жінки — прикрашати світ", "жінки — найефективніша дипломатична зброя". Через це захід мав виразний політичний підтекст. Що відомо про переможницю, — дізнавався Фокус.

Олена Кучерук — нова "Міс Білорусь"

Несподіваною переможницею конкурсу стала 18-річна українка Олена Кучерук — уродженка Донецька. Дівчина уже понад десятиліття мешкає в Білорусі. Вона зізналася, що навіть не розраховувала на титул і перед фіналом зібрала валізи, готуючись повертатися додому.

Олена Кучерук уже понад десятиліття мешкає в Білорусі Фото: belta.by

"Підготовка була дуже довгою. Я б не сказала, що я перша красуня. Так, я маю цей титул. Але це не означає, що я найкрасивіша. Кожна дівчина по-своєму унікальна. І мені здається, що будь-яка людина красива", — розповідає Олена в інтерв’ю.

Виросла у звичайній родині

Кучерук виросла у звичайній родині: її мама працює у соціальній сфері, сестра – реабілітолог. У дитинстві Олена жила на Донбасі, але після чергової поїздки до бабусі в Полоцький район мати вирішила залишитися у Білорусі, тоді як батько залишився в Донецьку.

Учасниці дефілювали у футболках із його цитатами на грудях Фото: belta.by Учасниці дефілювали у футболках із його цитатами на грудях Фото: belta.by

"Я вважаю, що все йде за долею. Все йде так, як має бути. І якщо так мало статися і в якийсь період життя нам було важко, то було розуміння, що після кожної темної смуги обов'язково настає біла… Я дуже люблю нашу країну. Мені здається, що якщо у людини є бажання, є цілі, то тут можна досягти абсолютно будь-яких висот", — зазначила переможниця конкурсу.

Особисте життя

Відповідаючи на запитання про особисте життя, вона зізналась, що зараз її серце вільне: "Вважаю, що мені ще зарано для стосунків. Усьому свій час".

