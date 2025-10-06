У мережу злили знімки "Міс Росія" до пластичних операцій (фото)

Фінал конкурсу "Міс Росія-2025" завершився скандалом: переможниця Анастасія Венза з Підмосков'я отримала корону вартістю понад мільйон доларів, але росіяни розкритикували її красу.

4 жовтня у Москві визначили володарку титулу "Міс Росія-2025". Корону отримала 22-річна студентка медичного університету Анастасія Венза з Московської області. За перемогу вона отримала грошовий приз у розмірі 1 мільйона рублів, розкішну діадему від ювелірного дому та можливість представляти країну на міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт-2025" у Мексиці. Про це дівчина розповіла в своєму Instagram.

Корона для переможниці

Корону переможниці вручила торішня чемпіонка Валентина Алексєєва. Прикраса виконана з білого золота та прикрашена діамантами, перлинами й коштовним камінням. За словами організаторів, дизайн діадеми натхненний історичною прикрасою імператриці Олександри Федорівни.

22-річна студентка медичного університету Анастасія Венза Фото: Instagram

У конкурсі взяли участь 50 представниць різних регіонів Росії. Учасниці демонстрували вміння носити вечірні сукні та купальники, а також проходили інтелектуальні випробування. Під час показів виступали російські артисти Алсу, Єва Власова та Дмитро Маліков.

Скандал на конкурсі

Однак святкування перемоги швидко затьмарилося скандалом. Після публікації офіційних фотографій переможниці користувачі соцмереж знайшли її знімки 2018 року, на яких Венза виглядає зовсім інакше. Порівняння викликало бурхливу дискусію про естетичну медицину та стандарти краси.

Анастасія Венза до "тюнінгу" Фото: Instagram

"Нічого нового: фільтри, філери, професійний макіяж. Миловидна дівчина. Усім давно відомо, як проходять ці конкурси. І дійсно красиві дівчата без тюнінгу нікого там не цікавлять", — коментують у російських пабліках.

Критики звертають увагу на різницю між скромною студенткою з архівних фото та ефектною блондинкою з пишними губами на сучасних знімках.

Дівчина кардинально трансформувалась Фото: Instagram

Офіційні представники конкурсу поки не коментували хвилю критики на адресу переможниці.

