Джим Керри изменился до неузнаваемости: что он сделал с внешностью

Американский актер Джим Керри ошеломил поклонников редким появлением на публике во время церемонии включения в Зал славы рок-н-ролла 2025 года. Некоторые зрители были удивлены его "неузнаваемым" видом и даже говорили о "новом лице".

Ведущий пластический хирург из Беверли-Хиллз Миллисент Ровело, которая не лечила Керри, в эксклюзивном комментарии проанализировала его новые фото и видео, а также сравнила их с кадрами с красных дорожек 2020 и 2024 годов. По ее мнению, самые большие изменения касаются век, пишет Radar Online.

Операция на веках

По словам врача, между премьерой фильма "Еж Соник 3" в декабре 2024 года и нынешним появлением "четко видно, что он сделал верхнюю блефаропластику" — пластическую операцию на веках.

"На фото 2024 года видно много лишней кожи на верхних веках, которая свисает над внешними уголками глаз. В новом видео эта кожа удалена, из-за чего глаза кажутся больше и круглее", — пояснила Ровело. Она добавила, что в целом Керри сохранил узнаваемую внешность, и нынешняя форма глаз напоминает ту, что была у актера в молодости.

Хирург уточнила, что такая операция достаточно распространена среди старших людей и иногда даже покрывается страховкой, если избыток кожи мешает зрению.

Джим Кэри изменился внешне Фото: mega

Ботокс и "замороженный" лоб

Врач не увидела признаков других хирургических вмешательств на лице актера. Однако считает, что он получил "значительное" количество инъекций ботокса.

"Его очень гладкий, немного "замороженный" лоб может вводить людей в заблуждение относительно общего вида лица. У него, похоже, много ботокса в зоне лба — именно из-за этого возникают замечания, что движения его лица выглядят неестественно. Остальное лицо двигается нормально, а вот лоб — нет: брови не двигаются и не поднимаются, даже когда другие мышцы работают", — сказала Ровело, комментируя видео, где Керри объявлял индукцию группы Soundgarden.

"Ему просто уже не 30": изменения с возрастом

Хирург отметила, что часть изменений — естественный процесс.

"Ему просто гораздо больше лет, чем 30 лет назад. Не совсем честно сравнивать его внешность сейчас с тем, как он выглядел в 1994 году, когда стал мировой звездой после "Эйс Вентура", — отметила она.

По ее словам, с возрастом лицо становится "тяжелее", даже без филлеров или жировых пересадок.

