Слава Каминская: что случилось с имплантами певицы и какие еще процедуры она сделала?

Пластический хирург Сергей Королюк специально для Фокуса прокомментировал внешние изменений известной украинской певицы и бывшей, солистки группы "НеАнгелы" Славы Каминской.

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Слава Каминская — известная украинская певица, бывшая солистка группы "НеАнгелы", которая известна не только своей успешной музыкальной карьерой и голосом, но и стремлением совершенствовать свою внешность с помощью пластической хирургии и косметологии. Пластический хирург Сергей Королюк специально для Фокуса прокомментировал внешние изменения артистки.

По словам эксперта, еще в начале карьеры, когда пластические операции еще не были настолько популярными и доступными, Слава стала одной из первых звезд, кто увеличил грудь и открыто об этом говорил. В своих социальных сетях Слава неоднократно делилась опытом своих пластических операций. В 2024 году певица сообщила, что импланты, которые были установлены 19 лет назад, надо менять, потому что один из них разорвался.

Слава Каминская

"Почему это могло произойти? Дело в том, что пластическая хирургия эволюционирует. Импланты, с которыми работают хирурги сейчас, значительно отличаются от тех, с которые устанавливались 20 лет назад. Они не имели пожизненной гарантии, и по правилам должны были заменяться через определенное время (все зависит от производителя). Именно поэтому, скорее всего, срок годности имплантов мог стать причиной их разрыва, который случился у Славы", — пояснил эксперт.

По словам врача, разрыв импланта — это безусловный показатель к его замене. Он добавил, что на сегодняшний день современные импланты уже имеют гораздо более долгий срок службы и, что немаловажно, не требуют плановой замены. Они устанавливаются один раз и могут служить всю жизнь, если нет других осложнений.

Что касается комплекса процедур, которые Слава выполнила, Сергей Королюк объяснил, что замена импланта была обязательной, но остальные процедуры — это часть общего омолаживающего комплекса.

"Как сама певица отмечала в интервью, поскольку она уже ложилась под наркоз, она решила сделать все желаемые операции за один раз, объединив несколько процедур. Это, кстати, довольно распространенная практика среди людей, которые проходят пластические операции. Она сделала: блефаропластику (пластика век), коррекцию комочков Биша, эндоскопическую подтяжку бровей и липосакцию коленей. Сегодня комбинированные операции — это популярная практика. Многие выбирают такой вариант, поскольку ценят время. Комплексные операции позволяют пройти только один цикл реабилитации и получить желаемый результат надолго. Это стало настоящим трендом: сделать сразу несколько процедур, получить результат и иметь возможность быстро вернуться к привычному ритму жизни", — добавил эксперт.

Также, врач заметил, что стоит отметить, что Слава Каминская в начале карьеры делала ринопластику. Это можно увидеть, анализируя фотографии из юности. Кроме этого Слава и сама достаточно открыто говорит о своем опыте.

"В сфере косметологии Слава Каминская активно поддерживает свою внешность с помощью инъекций красоты. Артистка увеличивает губы гиалуроновой кислотой, делает ботокс, чтобы продлить молодость и предотвратить появление морщин. Певица не скрывает свой опыт и искренне делится результатами процедур в социальных сетях, мотивируя подписчиков следить за своим внешним видом, используя все современные возможности", — добавил Королюк.

Врач отметил, что Слава Каминская является примером звезды, которая с открытостью относится к пластическим операциям и косметологии, не только улучшая свою внешность, но и вдохновляя своих фанов быть уверенными в себе и следовать своим желаниям.

Ранее Фокус делал интервью с группой Future Culture.