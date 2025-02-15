Слава Камінська: що сталося з імплантами співачки і які ще процедури вона зробила?

Пластичний хірург Сергій Королюк спеціально для Фокуса прокоментував зовнішні зміни відомої української співачки і колишньої, солістки гурту "НеАнгели" Слави Камінської.

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Слава Камінська — відома українська співачка, колишня солістка гурту "НеАнгели", яка відома не тільки своєю успішною музичною кар'єрою і голосом, а й прагненням удосконалювати свою зовнішність за допомогою пластичної хірургії та косметології. Пластичний хірург Сергій Королюк спеціально для Фокуса прокоментував зовнішні зміни артистки.

За словами експерта, ще на початку кар'єри, коли пластичні операції ще не були настільки популярними і доступними, Слава стала однією з перших зірок, хто збільшив груди і відкрито про це говорив. У своїх соціальних мережах Слава неодноразово ділилася досвідом своїх пластичних операцій. У 2024 році співачка повідомила, що імпланти, які встановили 19 років тому, треба міняти, бо один із них розірвався.

Слава Камінська

"Чому це могло статися? Річ у тім, що пластична хірургія еволюціонує. Імпланти, з якими працюють хірурги зараз, значно відрізняються від тих, які встановлювали 20 років тому. Вони не мали довічної гарантії, і за правилами повинні були замінюватися через певний час (все залежить від виробника). Саме тому, найімовірніше, термін придатності імплантів міг стати причиною їхнього розриву, що стався у Слави", — пояснив експерт.

За словами лікаря, розрив імпланта — це безумовний показник до його заміни. Він додав, що на сьогодні сучасні імпланти вже мають набагато довший термін служби і, що важливо, не потребують планової заміни. Вони встановлюються один раз і можуть служити все життя, якщо немає інших ускладнень.

Що стосується комплексу процедур, які Слава виконала, Сергій Королюк пояснив, що заміна імпланта була обов'язковою, але решта процедур — це частина загального омолоджувального комплексу.

"Як сама співачка зазначала в інтерв'ю, оскільки вона вже лягала під наркоз, вона вирішила зробити всі бажані операції за один раз, об'єднавши кілька процедур. Це, до речі, досить поширена практика серед людей, які проходять пластичні операції. Вона зробила: блефаропластику (пластика повік), корекцію грудочок Біша, ендоскопічну підтяжку брів і ліпосакцію колін. Сьогодні комбіновані операції — це популярна практика. Багато хто вибирає такий варіант, оскільки цінує час. Комплексні операції дають змогу пройти тільки один цикл реабілітації й отримати бажаний результат надовго. Це стало справжнім трендом: зробити одразу кілька процедур, отримати результат і мати можливість швидко повернутися до звичного ритму життя", — додав експерт.

Також, лікар зауважив, що варто зазначити, що Слава Камінська на початку кар'єри робила ринопластику. Це можна побачити, аналізуючи фотографії з юності. Крім цього Слава і сама досить відкрито говорить про свій досвід.

"У сфері косметології Слава Камінська активно підтримує свою зовнішність за допомогою ін'єкцій краси. Артистка збільшує губи гіалуроновою кислотою, робить ботокс, щоб продовжити молодість і запобігти появі зморшок. Співачка не приховує свій досвід і щиро ділиться результатами процедур у соціальних мережах, мотивуючи підписників стежити за своїм зовнішнім виглядом, використовуючи всі сучасні можливості", — додав Королюк.

Лікар зазначив, що Слава Камінська є прикладом зірки, яка з відкритістю ставиться до пластичних операцій і косметології, не тільки покращуючи свою зовнішність, а й надихаючи своїх фанів бути впевненими в собі та слідувати своїм бажанням.

Раніше Фокус робив інтерв'ю з групою Future Culture.