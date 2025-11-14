Джим Керрі змінився до невпізнаваності: що він зробив із зовнішністю

Американський актор Джим Керрі приголомшив шанувальників рідкісною появою на публіці під час церемонії включення до Зали слави рок-н-ролу 2025 року. Деякі глядачі були здивовані його "невпізнаваним" виглядом і навіть говорили про "нове обличчя".

Провідна пластична хірургиня з Беверлі-Гіллз Міллісент Ровело, яка не лікувала Керрі, в ексклюзивному коментарі проаналізувала його нові фото та відео, а також порівняла їх із кадрами з червоних доріжок 2020 і 2024 років. На її думку, найбільші зміни стосуються повік, пише Radar Online.

Операція на повіках

За словами лікарки, між прем’єрою фільму "Їжак Сонік 3" у грудні 2024 року та нинішньою появою "чітко видно, що він зробив верхню блефаропластику" — пластичну операцію на повіках.

"На фото 2024 року видно багато зайвої шкіри на верхніх повіках, яка звисає над зовнішніми кутиками очей. У новому відео ця шкіра видалена, через що очі здаються більшими й круглішими", — пояснила Ровело. Вона додала, що загалом Керрі зберіг впізнавану зовнішність, і нинішня форма очей нагадує ту, що була в актора в молодості.

Хірургиня уточнила, що така операція досить поширена серед старших людей і інколи навіть покривається страховкою, якщо надлишок шкіри заважає зору.

Ботокс і "заморожений" лоб

Лікарка не побачила ознак інших хірургічних втручань на обличчі актора. Однак вважає, що він отримав "значну" кількість інʼєкцій ботоксу.

"Його дуже гладкий, трохи "заморожений" лоб може вводити людей в оману щодо загального вигляду обличчя. У нього, схоже, багато ботоксу в зоні чола — саме через це виникають зауваження, що рухи його обличчя виглядають неприродно. Решта обличчя рухається нормально, а от лоб — ні: брови не рухаються і не піднімаються, навіть коли інші мʼязи працюють", — сказала Ровело, коментуючи відео, де Керрі оголошував індукцію гурту Soundgarden.

"Йому просто вже не 30": зміни з віком

Хірургиня наголосила, що частина змін — природний процес.

"Йому просто набагато більше років, ніж 30 років тому. Не зовсім чесно порівнювати його зовнішність зараз із тим, як він виглядав у 1994 році, коли став світовою зіркою після "Ейс Вентура", — зазначила вона.

За її словами, з віком обличчя стає "важчим", навіть без філерів чи жирових пересадок.

