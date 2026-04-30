Зірка "Диявол носить Prada" робить підтяжку обличчя вдома: чим це небезпечно (фото)

"Нове" обличчя американської акторки Енн Гетевей підкорює інтернет завдяки швидкому та безкоштовному лайфхаку для волосся.

Зовнішність Енн Гетевей стала предметом розмов останніми місяцями на тлі її повернення в такі фільми як "Диявол носить Prada 2", "Одіссея" та "Мати Марія", які скоро вийдуть. Про це пише Hello Magazine.

Підтяжка обличчя Енн Гетевей

Багато хто дивувався, як 43-річна акторка виглядала так юно під час своїх престурів, поки вона не розкрила простий трюк, який використовує для створення ефекту підтяжки обличчя безкоштовно.

Техніка полягає в тому, щоб щільно витягнути невеликі пасма волосся від скронь, які потім закріплюються на потилиці, створюючи миттєву підтяжку обличчя без косметичної хірургії.

Це може здатися простим та неінвазивним виправленням, але експертка з волосся Fresha Даніель Луїза попередила, що цей трюк може серйозно пошкодити лінію росту волосся та створити ще більше проблем, якщо його зробити неправильно.

"Образ Енн Гетевей став популярним, оскільки він надає волоссю відшліфованого, підтягнутого вигляду червоної доріжки без необхідності лікування", — сказала вона.

Енн Гетевей Фото: Vogue

За словами Луїзи, це скоріше розумна укладка, ніж справжня підтяжка обличчя, і коли вона зроблена правильно, вона може створити гарний ефект підтягнутості навколо очей і вилиць.

Експертка попередила, що користувачі соціальних мереж часто роблять цей трюк неправильно, що призводить до напруги, головного болю, ламкості та пошкодження лінії росту волосся.

"Почніть з двох невеликих, чистих пасом волосся від скронь або трохи вище вух", — порадила вона.

Обережно відтягніть їх назад, скручуючи або заплітаючи в коси, і закріпіть їх рівно за головою непомітними затискачами або невеликою резинкою.

Енн Гетевей Фото: Instagram

Потім укладіть решту волосся поверх закріплених секцій, щоб техніка була прихована.

Люди помиляються

Перукарка пояснила, що люди часто помиляються, занадто сильно тягнучи за волосся, що може напружувати його локони та створювати неприємний ефект на обличчі.

"Якщо зачіска болить, значить, вона зроблена неправильно. Це має бути випадковим трюком для укладання, а не чимось, на що покладаєшся щодня", — пояснила вона.

Зона скронь делікатна, і повторне натягування може з часом послабити волосся. Людям також слід уникати сну в такій зачісці або використання дуже тугих резинок.

