Енн Гетевей привела пʼятирічного сина Джека на "Супербоул-2025" (фото)

Адам Шульман та Енн Гетевей одружені з 2012 року. Вони виховують двох дітей та тримають особисте життя подалі від уваги публіки.

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42-річна американська акторка Енн Гетевей привела свого пʼятирічного сина Джека Шульмана на "Супербоул-2025". Про це пише Page Six.

Зіркова мама та її маленький спадкоємець вболівали за "Філадельфію Іглс" у Caesars Superdome у Новому Орлеані. Власне кажучи, ця команда і перемогла.

Зірка "Щоденників принцеси" усміхалася, коли з’явилася на джамботроні зі своїм сином. Гетевей була в окулярах та із зібраним волоссям. Тим часом пʼятирічний Джек зʼявився на спортивній події в синій футбольній формі.

Акторка, яка також є матір’ю 8-річного сина Джонатана, вшанувала команду з Пенсільванії зеленим светром, який в один момент накинула на плечі.

Енн Гетевей із сином

Енн Гетевей та Адам Шульман виховують двох спільних дітей — Джонатана та Джека. Уперше пара познайомилася через спільних друзів на кінофестивалі в Палм-Спрінгс у квітні 2008 року, а одружилися вони у 2012.

"Я не чекаю, що він доповнить мене, а він не очікує, що я доповню його. Я сама по собі, він сам по собі. Окремо ми ціле, але разом ми щось більше", — розповідала акторка.

Енн Гетевей та Адам Шульман Фото: Getty

Особисте життя зірка "Диявол носить Prada" тримає якомога далі від уваги публіки, практично не розповідаючи про чоловіка та синів.

Нагадаємо, Дональд Трамп прийшов на "Супербоул" з родиною.

Також Фокус писав про зйомку Енн Гетевей для глянцю.