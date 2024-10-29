Енн Гетевей знялася на дахах Нью-Йорка для Vogue (фото)

На обкладинці культового видання знаменитість постала в чорній сукні. Вона поміркувала про роль артиста.

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41-річна американська акторка Енн Гетевей знялася для французького Vogue. Кадрами осінньої зйомки видання поділилося у своєму Instagram.

На обкладинці зірка екрану позувала в чорній сукні з акцентним верхом та оголеними плечима. Вона розпустила своє темне волосся та зробила легкий макіяж, практично відмовившись від прикрас.

"Енн Гетевей — зірка обкладинки нашого листопадового номера. Чарівна акторка, вона майже як подруга, з якою ми назавжди будемо повʼязані, починаючи з її ролі Андреа Сакс у фільмі "Диявол носить Prada"… "Я б ніколи не подумала, що одного дня зіграю роль, яка витримає випробування часом!" Енн Гетевей відтоді стала досвідченою модницею, і її образ підкорив усі найбільші доми моди. Разом з нею ми вирушили на дахи Нью-Йорка, вічно мрійливого міста", — зазначили журналісти видання.

Енн Гетевей

"Я думаю, що значна частина ролі артиста полягає в тому, щоб знати, як зробити крок назад, щоб повністю зосередитися на тому, що роль може запропонувати глядачам, а не на своєму власному его", — зазначила Гетевей.

Енн Гетевей

Зокрема, акторка приміряла штанні костюми, сукні, стильні куртки.

Енн Гетевей

Нагадаємо, Енн Гетевей зʼявилася в червоній сукні на премʼєрі фільму.

Також Фокус писав про рідкісне побачення Енн Гетевей та її чоловіка.