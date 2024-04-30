Яскравий образ: Енн Гетевей у червоній сукні відвідала прем'єру фільму (фото)

У фільмі Енн Гетевей зіграла головну роль, тому стала зіркою заходу. Акторка підкреслила фігуру червоною сукнею оригінального дизайну.

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Американська акторка Енн Гетевей і британський актор Ніколас Голіцин 29 квітня привернули увагу на прем'єрі нового фільму "Думка про тебе" в Лінкольн-центрі в Нью-Йорку. В кінострічці вони зіграли головні ролі, повідомляє Daily Mail.

41-річна акторка мала шикарний вигляд на червоній доріжці в корсетній сукні без бретелей із W-подібним вирізом і розрізом до стегна. До чудового вбрання з атласною окантовкою, яке вигідно підкреслило її струнку фігуру, вона взула пару замшевих туфель малинового кольору. Акторка мала невимушений і стильний вигляд: тонкий чубчик обрамляв обличчя, а довге темне волосся було зібране у високий хвіст. Енн зробила легкий природний макіяж. Вона підкреслила карі очі м'якими тінями для повік і чорною підводкою. Акторка мала прекрасний вигляд із яскраво-рожевими рум'янами та ніжно-лілово-рожевою рожевою губою. Свій образ зірка фільму "Диявол носить Prada" доповнила срібними сережками та сліпучими каблучками з діамантами.

Акторка Енн Гетевей Фото: Getty Images

У романтичній комедії Гетевей грає з 29-річним Ніколасом Голіциним ролі коханців. Британський актор також був присутній на зірковому заході, колег із фільму помітили, коли вони разом позували на червоній доріжці прем'єри. Із особливої нагоди Голіцин мав чепурний вигляд у сірому піджаку з одним ґудзиком і світло-блакитній сорочці. Він завершив свій образ парою блискучих чорних туфель і срібним годинником.

Енн Гетевей і Ніколас Голіцин Фото: Getty Images

На прем'єрі також була присутня письменниця Робінн Лі, яка написала однойменний роман. У стрічці Гетевей грає 40-річну власницю художньої галереї та матір-одиначку на ім'я Солен. Героїня вступає в романтичні стосунки з 24-річним солістом бойз-бенду August Moon Гейсом Кемпбеллом, якого грає Голіцин. Фільм "Думка про тебе", режисером якого є Майкл Шоуолтер, вийшов у перший реліз 16 березня, а 2 травня його можна буде подивитися на стримінговому сервісі Amazon Prime Video.

Нагадаємо, 26 березня Енн Гетевей розповіла, чому відмовилася від алкоголю та як пережила викидень. Спочатку акторка вирішила перестати пити в січні 2019 року заради свого 3-річного сина.