41-річна Енн Гетевей знялася в екстравагантній фотосесії

Зірка екрану продемонструвала жіночі та чоловічі образи. Вона позувала у ванній та на дивані.

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41-річна американська акторка Енн Гетевей знялася для глянцю. Знімками зірка екрану ділиться у своєму Instagram.

Для нового випуску журналу V Magazine за літо 2024 року оскароносна Енн Гетевей змоделювала жіночий і чоловічий образи. Це було названо питанням "його та її".

На одній серії фотографій вона демонструє сукні, які підкреслюють її фігуру, додавши туфлі на високих підборах, лежачи у ванній та на дивані.

Енн Гетевей

На іншій серії знімків зірка "Диявол носить Prada" має більш андрогінний вигляд у чіткій білій сорочці та чорних штанах, дивлячись прямо в камеру.

Енн Гетевей

Новий фільм Енн Гетевей "Ідея тебе" розповідає про 40-річну жінку, яка заводить роман із поп-співаком, молодшим на 20 років.

Акторка поділилася своїми думками про знайомство з Ніколасом Галіциним під час кастингу на зйомки в романтичній картині.

"Ми вже познайомилися з багатьма молодими людьми, але я пам’ятаю, як сміялася, коли Нік увійшов, тому що він був неймовірно ідеальним для цієї ролі", — зізналася Енн.

Новий фільм Енн Гетевей "Ідея тебе"

Нагадаємо, Енн Гетевей зізналася, що пережила викидень.

Також Фокус писав про появу Енн Гетевей на червоній доріжці у стильній мінісукні.