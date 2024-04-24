41-річна Енн Гетевей знялася в екстравагантній фотосесії
Зірка екрану продемонструвала жіночі та чоловічі образи. Вона позувала у ванній та на дивані.
41-річна американська акторка Енн Гетевей знялася для глянцю. Знімками зірка екрану ділиться у своєму Instagram.
Для нового випуску журналу V Magazine за літо 2024 року оскароносна Енн Гетевей змоделювала жіночий і чоловічий образи. Це було названо питанням "його та її".
На одній серії фотографій вона демонструє сукні, які підкреслюють її фігуру, додавши туфлі на високих підборах, лежачи у ванній та на дивані.
На іншій серії знімків зірка "Диявол носить Prada" має більш андрогінний вигляд у чіткій білій сорочці та чорних штанах, дивлячись прямо в камеру.
Новий фільм Енн Гетевей "Ідея тебе" розповідає про 40-річну жінку, яка заводить роман із поп-співаком, молодшим на 20 років.
Акторка поділилася своїми думками про знайомство з Ніколасом Галіциним під час кастингу на зйомки в романтичній картині.
"Ми вже познайомилися з багатьма молодими людьми, але я пам’ятаю, як сміялася, коли Нік увійшов, тому що він був неймовірно ідеальним для цієї ролі", — зізналася Енн.
Нагадаємо, Енн Гетевей зізналася, що пережила викидень.
Також Фокус писав про появу Енн Гетевей на червоній доріжці у стильній мінісукні.