Енн Гетевей продемонструвала стильний весняний образ (фото)

Наразі знаменитість знімається в романтичній картині "Ідея тебе". Усміхнену Енн помітили на знімальному майданчику.

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41-річна американська акторка Енн Гетевей продемонструвала стильний весняний образ, коли її помітили в Атланті, штат Джорджія. Про це пише Just Jared.

Зірка екрану, яка зіграє головну роль у майбутньому романтичному фільмі "Ідея тебе", одягла білу блузку та приталені джинси, прогулюючись по знімальному майданчику.

Енн посміхалася, а її волосся було зібране в напіврозпущений хвіст.

Образ, здавалося, був частиною її нової ролі, але в один момент вона поєднала його із синьою курткою.

Енн Гетевей

У центрі фільму "Ідея тебе" — роман між розлученою матір’ю дівчинки-підлітка та відомим хлопцем-музикантом, які перетинаються на фестивалі музики та мистецтв у долині Коачелла в Каліфорнії.

Геветей грає 40-річну Солен, а британський актор Ніколас Ґаліцін — її 24-річного коханого Гейса.

Раніше Ніколас розповів про "тест з хімії", який вони з Енн провели, щоб переконатися, що їхня екранна драма буде максимально реалістичною.

Трейлер фільму "Ідея тебе"

"Прочитана хімія була певною мірою трансформуючою. Як актор, ви часто заходите в ці кімнати з таким трепетом, і це було так відкрито", — сказав він People.

Нагадаємо, Енн Гетевей розкрила секрет свого щасливого шлюбу.

Також Фокус писав про стильний джинсовий ансамбль Енн Гетевей.