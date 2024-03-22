Энн Хэтэуэй продемонстрировала стильный весенний образ (фото)

Сейчас знаменитость снимается в романтической картине "Идея тебя". Улыбающуюся Энн заметили на съемочной площадке.

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41-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй продемонстрировала стильный весенний образ, когда ее заметили в Атланте, штат Джорджия. Об этом пишет Just Jared.

Звезда экрана, которая сыграет главную роль в предстоящем романтическом фильме "Идея тебя", надела белую блузку и приталенные джинсы, прогуливаясь по съемочной площадке.

Энн улыбалась, а ее волосы были собраны в полураспущенный хвост.

Образ, казалось, был частью ее новой роли, но в один момент она соединила его с синей курткой.

Энн Хэтэуэй

В центре фильма "Идея тебя" — роман между разведенной матерью девочки-подростка и известным парнем-музыкантом, которые пересекаются на фестивале музыки и искусств в долине Коачелла в Калифорнии.

Хэтэуэй играет 40-летнюю Солен, а британский актер Николас Галицин — ее 24-летнего возлюбленного Хейса.

Ранее Николас рассказал о "тесте химии", который они с Энн провели, чтобы убедиться, что их экранная драма будет максимально реалистичной.

Трейлер фильма "Идея тебя"

"Прочитанная химия была в определенной степени трансформирующей. Как актер, вы часто заходите в эти комнаты с таким трепетом, и это было так открыто", — сказал он People.

Напомним, Энн Хэтэуэй раскрыла секрет своего счастливого брака.

Также Фокус писал о стильном джинсовом ансамбле Энн Хэтэуэй.