Энн Хэтэуэй вышла в свет в мини-платье (фото)

Знаменитость посетила премьеру своего нового фильма. В нем Хэтэуэй играет мать-одиночку среднего возраста.

41-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй вышла в свет в нежном мини-платье. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Интерстеллара" и актриса Габриэль Юнион посетили премьеру их будущего фильма The Idea Of You.

Габриэль является продюсером фильма, в котором Хэтэуэй играет мать-одиночку среднего возраста, которая начинает роман с гораздо более молодой суперзвездой бойз-бэнда.

Габриэль Юнион

На мероприятии Энн воссоздала 1960-е годы в нежном мини-платье в стиле ретро, которое сверкало под светом. Наряд с глубоким декольте имел зубчатые зеркальные узоры, идущие вдоль линии подола и в верхней части ее платья.

Энн Хэтэуэй Фото: Getty Images

Волосы звезды экрана были распущены. Актриса "Дневников принцессы" подчеркнула свои черты лица с помощью легкого макияжа.

Энн Хэтэуэй Фото: Getty Images

Энн дополнила свой ретро-ансамбль парой бледно-золотых туфель на каблуках и лаконичной сумочкой.

Звезда картины "Дьявол носит Prada" замужем за Адамом Шульманом с 2012 года, и у них подрастают двое детей. Впервые пара познакомилась через общих друзей на кинофестивале в Палм-Спрингс в апреле 2008 года.

Энн Хэтэуэй и Адам Шульман Фото: Getty Images

