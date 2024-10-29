Энн Хэтэуэй снялась на крышах Нью-Йорка для Vogue (фото)

На обложке культового издания знаменитость предстала в черном платье. Она поразмышляла о роли артиста.

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41-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй снялась для французского Vogue. Кадрами осенней съемки издание поделилось в своем Instagram.

На обложке звезда экрана позировала в черном платье с акцентным верхом и обнаженными плечами. Она распустила свои темные волосы и сделала легкий макияж, практически отказавшись от украшений.

"Энн Хэтэуэй — звезда обложки нашего ноябрьского номера. Очаровательная актриса, она почти как подруга, с которой мы навсегда будем связаны, начиная с ее роли Андреа Сакс в фильме "Дьявол носит Prada"... "Я бы никогда не подумала, что однажды сыграю роль, которая выдержит испытание временем!" Энн Хэтэуэй с тех пор стала опытной модницей, и ее образ покорил все крупнейшие дома моды. Вместе с ней мы отправились на крыши Нью-Йорка, вечно мечтательного города", — отметили журналисты издания.

Энн Хэтэуэй

"Я думаю, что значительная часть роли артиста заключается в том, чтобы знать, как сделать шаг назад, чтобы полностью сосредоточиться на том, что роль может предложить зрителям, а не на своем собственном эго", — отметила Хэтэуэй.

Энн Хэтэуэй

В частности, актриса примерила брючные костюмы, платья, стильные куртки.

Энн Хэтэуэй

Напомним, Энн Хэтэуэй появилась в красном платье на премьере фильма.

Также Фокус писал о редком свидании Энн Хэтэуэй и ее мужа.