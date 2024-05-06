Энн Хэтэуэй заметили на редком свидании с мужем (фото)

Звездные супруги воспитывают двух общих детей. Они держат свою личную жизнь подальше от внимания публики.

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41-летнюю американскую актрису Энн Хэтэуэй заметили на редком свидании с мужем, 43-летним Адамом Шульманом. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана и ее возлюбленный были среди многих знаменитых гостей на праздновании 42-го дня рождения писателя Дерека Бласберга в Нью-Йорке.

Актриса картины "Дьявол носит Prada" держалась за руки с Шульманом, когда они прибыли на вечеринку, которая проходила в ресторане En Japanese Brasserie.

Хэтэуэй появилась на публике в черной кожаной куртке поверх топа и в сочетании с синими джинсами с порезами на коленях. Звезда экрана дополнила вечерний кэжуал-образ черными туфлями на каблуках и держала в руках сумочку.

Тем временем Адам Шульман, с которым Энн жената с 2012 года, был в джинсовой рубашке, черных брюках и замшевых туфлях.

Энн Хэтэуэй с мужем

Хэтэуэй и Шульман воспитывают двух общих детей — Джонатана и Джека. Впервые пара познакомилась через общих друзей на кинофестивале в Палм-Спрингс в апреле 2008 года.

"Я не жду, что он дополнит меня, а он не ожидает, что я дополню его. Я сама по себе, он сам по себе. Отдельно мы целое, но вместе мы нечто большее", — признавалась актриса.

Личную жизнь Энн Хэтэуэй держит как можно дальше от внимания публики, практически не рассказывая о муже и детях.

Энн Хэтэуэй с мужем Фото: Getty Images

Напомним, Энн Хэтэуэй отказалась от алкоголя.

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