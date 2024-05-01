Энн Хэтэуэй похвасталась годовщиной трезвости: сколько лет не пьет актриса

Актриса призналась, что один из плохих дней после бурной ночи с выпивкой заставил ее пересмотреть свои взгляды на жизнь.

Related video

41-летняя американская актриса празднует пять лет трезвости после того, как отказалась от выпивки и вышла замуж за Адама Шульмана. Об этом достижении знаменитость рассказала в свежем интервью New York Times.

По словам звезды, она надеется держаться подальше от выпивки, пока ее младшему ребенку не исполнится 18 лет.

"Я перестану пить, пока мой сын живет в моем доме. Мне не совсем нравится, как я пью. А еще младший сын приближается к тому возрасту, когда я ему действительно нужна все время по утрам", – говорила она еще в 2019 году на шоу Эллен ДеДженерес.

Сейчас, вспоминая проблемы с алкоголем, Энн говорит, что решение отказаться от выпивки она приняла после особенно плохого дня, последовавшего за ночью с обилием алкоголя.

"Однажды я подвезла старшего сына Джека в школу. Я не была за рулем, но у меня было похмелье, и мне этого хватило. Мне это не понравилось", – призналась она. Ее решение сосредоточиться на трезвости стало еще более важным позже в том же году, когда в ноябре 2019 года у них с Адамом родился второй сын Джек, которому сейчас четыре года. Старшему сыну пары восемь лет.

Отказ от алкоголя для Хэтэуэй – действительно важное событие.

Энн Хэтэуэй для New York Times

"Есть очень много других вещей, которые я считаю вехами. Обычно я не говорю об этом, но я трезва более пяти лет. Для меня это важная веха. Сорок лет кажется подарком", — продолжила она.

По словам Энн, она долго не могла смириться с тем, что уже находится в "среднем возрасте". Причиной было осознание,, что жизнь может принять неожиданный поворот.

"Дело в том, что я не решаюсь называть вещи "средним возрастом" просто потому, что я могу быть приверженцем семантики и сегодня меня может сбить машина. Мы не знаем, средний ли это возраст. Мы ничего не знаем", – поделилась звезда.

За бизнесмена и актера Адама Шульмана Энн вышла замуж в 2012 году, родив ему за годы брака сыновей.

Адам Шульман и Энн Хэтэуэй поженились в 2012 году Фото: Getty

До него у знаменитости были сложные и токсичные отношения с Рафаэлло Фоллиери, итальянским застройщиком. Они начали встречаться в 2004 году, но в 2008-м мужчину арестовали после расследования Налоговой службы (IRS) за присвоение средств бывшего президента Билла Клинтона и миллиардера Рональда Беркла.

В доме, где жили актриса и застройщик, ФБР провело обыски, забрав среди прочего и личные дневники Энн в качестве потенциального доказательства, хотя ей никогда не предъявляли обвинений в совершении преступления и не обвиняли в каких-либо правонарушениях по этому делу.

Фоллиери признал себя виновным и был приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения.

Ранее Фокус писал, что Энн Хэтэуэй снялась в экстравагантной фотосессии.