Енн Гетевей похвалилася річницею тверезості: скільки років не п'є актриса

Актриса зізналася, що один із поганих днів після бурхливої ночі з випивкою змусив її переглянути свої погляди на життя.

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41-річна американська акторка святкує п'ять років тверезості після того, як відмовилася від випивки та вийшла заміж за Адама Шульмана. Про це досягнення знаменитість розповіла у свіжому інтерв'ю New York Times.

За словами зірки, вона сподівається триматися подалі від випивки, поки її молодшій дитині не виповниться 18 років.

"Я перестану пити, поки мій син живе в моєму домі. Мені не зовсім подобається, як я п'ю. А ще молодший син наближається до того віку, коли я йому справді потрібна весь час вранці", — говорила вона ще 2019 року на шоу Еллен ДеДженерес.

Зараз, згадуючи проблеми з алкоголем, Енн каже, що рішення відмовитися від випивки вона ухвалила після особливо поганого дня, що настав після ночі з великою кількістю алкоголю.

"Одного разу я підвезла старшого сина Джека до школи. Я не була за кермом, але в мене було похмілля, і мені цього вистачило. Мені це не сподобалося", — зізналася вона. Її рішення зосередитися на тверезості стало ще важливішим пізніше того ж року, коли в листопаді 2019 року в них з Адамом народився другий син Джек, якому зараз чотири роки. Старшому синові пари вісім років.

Відмова від алкоголю для Гетевей — дійсно важлива подія.

Енн Гетевей для New York Times

"Є дуже багато інших речей, які я вважаю віхами. Зазвичай я не говорю про це, але я твереза понад п'ять років. Для мене це важлива віха. Сорок років здається подарунком", — продовжила вона.

За словами Енн, вона довго не могла змиритися з тим, що вже перебуває в "середньому віці". Причиною було усвідомлення, що життя може прийняти несподіваний поворот.

"Річ у тім, що я не наважуюся називати речі "середнім віком" просто тому, що я можу бути прихильником семантики і сьогодні мене може збити машина. Ми не знаємо, чи середній це вік. Ми нічого не знаємо", — поділилася зірка.

За бізнесмена й актора Адама Шульмана Енн вийшла заміж 2012 року, народивши йому за роки шлюбу синів.

Адам Шульман і Енн Гетевей одружилися 2012 року Фото: Getty

До нього у знаменитості були складні й токсичні стосунки з Рафаелло Фоллієрі, італійським забудовником. Вони почали зустрічатися 2004 року, але 2008-го чоловіка заарештували після розслідування Податкової служби (IRS) за привласнення коштів колишнього президента Білла Клінтона і мільярдера Рональда Беркла.

У будинку, де жили акторка і забудовник, ФБР провело обшуки, забравши, зокрема, й особисті щоденники Енн як потенційний доказ, хоча їй ніколи не висували звинувачень у скоєнні злочину і не звинувачували в будь-яких правопорушеннях у цій справі.

Фоллієрі визнав себе винним і був засуджений до чотирьох із половиною років тюремного ув'язнення.

Раніше Фокус писав, що Енн Гетевей знялася в екстравагантній фотосесії.