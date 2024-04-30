Яркий образ: Энн Хэтэуэй в алом платье посетила премьеру фильма (фото)

В фильме Энн Хэтэуэй сыграла главную роль, поэтому стала звездой мероприятия. Актриса подчеркнула фигуру красным платьем оригинального дизайна.

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Американская актриса Энн Хэтэуэй и британскйм актер Николас Голицын 29 апреля привлекли внимание на премьере нового фильма "Мысль о тебе" в Линкольн-центре в Нью-Йорке. В киноленте они сыграли главные роли, сообщает Daily Mail.

41-летняя актриса выглядела шикарно на красной дорожке в корсетном платье без бретелек с W-образным вырезом и разрезом до бедра. К великолепному наряду с атласной окантовкой, который выгодно подчеркнул ее стройную фигуру, она обула пару замшевых туфель малинового цвета. Актриса выглядела непринужденно и стильно: тонкая челка обрамляла лицо, а длинные темные волосы были собраны в высокий хвост. Энн сделала легкий естественный макияж. Она подчеркнула карие глаза мягкими тенями для век и черной подводкой. Актриса выглядела прекрасно с ярко-розовыми румянами и нежно-лиловой розовой губой. Свой образ звезда фильма "Дьявол носит Prada" дополнила серебряными серьгами и ослепительными кольцами с бриллиантами.

Актриса Энн Хэтэуэй Фото: Getty Images

В романтической комедии Хэтэуэй играет с 29-летним Николасом Голицыным роли любовников. Британский актер также присутствовал на звездном мероприятии, коллеги по фильму были замечены вместе позирующими на красной дорожке премьеры. По особому случаю Голицына выглядела щеголевато в сером пиджаке с одной пуговицей и светло-голубой рубашке. Он завершил свой образ парой блестящих черных туфель и серебряными часами.

Энн Хэтэуэй и Николас Голицын Фото: Getty Images

На премьере также присутствовала писательница Робинн Ли, написавшая одноименный роман. В ленте Хэтэуэй изображает 40-летнюю владелицу художественной галереи и мать-одиночку по имени Солен. Героиня вступает в романтические отношения с 24-летним солистом бойз-бэнда August Moon Хейсом Кэмпбеллом, которого играет Голицын. Фильм "Мысль о тебе", режиссером которого является Майкл Шоуолтер, вышел в первый релиз 16 марта, а 2 мая его можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

Напомним, 26 марта Энн Хэтэуэй рассказала, почему отказалась от алкоголя и как пережила выкидыш. Первоначально актриса приняла решение перестать пить в январе 2019 года ради своего 3-летнего сына.