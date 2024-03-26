Енн Гетевей розповіла, чому відмовилася від алкоголю і як пережила викидень (фото)

Спочатку акторка ухвалила рішення перестати пити в січні 2019 року заради свого 3-річного сина. Зараз Енн із чоловіком Адамом Шульманом виховують двох дітей.

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Американська актриса, лауреатка премії "Оскар" Енн Гетевей розповіла про те, як складно пережила викидень у 2015 році. Багато років тому вона прийняла рішення кинути пити і позбутися інших шкідливих звичок. Це стало частиною трансформації її особистого здоров'я, повідомляє Vanity Fair.

41-річна актриса зізналася, що випивка в якийсь момент стала її проблемою, хоча їй не подобався стан сп'яніння.

"У глибині душі я знала, що це не для мене. Якщо у вас на щось алергія або анафілактична реакція, ви не будете з цим сперечатися. Тому я перестала з цим сперечатися. Це шлях, який кожен має пройти сам. Мій особистий досвід показує, що мені стало краще", — зізналася зірка.

Спочатку вона прийняла таке рішення в січні 2019 року заради свого 3-річного сина. "Я перестала пити, тому що моє пиття було проблемою. Я відмовилася від цього, тому що те, сп'яніння призводить до похмілля і в цьому була проблема. Моє останнє похмілля тривало п'ять днів. Коли я дійду до того етапу свого життя, коли в мене буде достатньо місця для похмілля, я знову почну пити, але це станеться тільки тоді, коли моя дитина піде з дому", — поділилася Енн.

Крім цього, акторка заявила, що не має образи на батьків, які час від часу випивають. "Я просто хочу прояснити це: більшості людей не обов'язково здійснювати такі екстремальні вчинки. Я не думаю, що пити — це погано. Заради сина я цього не роблю. Але це не моралістична позиція", — пояснила вона.

У своєму інтерв'ю Гетевей розповіла, що 2015 року в неї стався викидень. Під час вагітності актриса була занурена в роботу, виступаючи в шеститижневому шоу під назвою Grounded.

"З першого разу в мене не вийшло (народження дитини — ред.). Я грала у виставі, і мені доводилося народжувати на сцені щовечора", — поділилася вона. "Було надто складно тримати це в собі, коли я була на сцені і прикидалася, що все гаразд. Мені довелося приховувати реальність...", — додала вона.

У березні 2016 року в неї народилася перша дитина від чоловіка Адама Шульмана. Зараз у пари двоє синів: семирічний Джонатан і трирічний Джек.

Енн Гетевей із чоловіком Адамом Шульманом Фото: Getty Images

Зірка серіалу "Рейчел виходить заміж" також вирішила максимально виключити зі свого життя інші шкідливі звички, наприклад, звести до мінімуму використання соціальних мереж.

"Я багато в чому вибираю свій спосіб життя заради підтримки психічного здоров'я. Я перестала брати участь у речах, які, як я знаю, виснажують. Насправді в мене немає стосунків із самим собою в Інтернеті", — зазначила Енн.

Раніше, 12 січня, повідомлялося, що Енн Гетевей помічена на рідкісному побаченні з чоловіком. Зірка фільму "Щоденники принцеси" і кінопродюсер стали гостями урочистої церемонії нагородження National Board Of Review Awards.