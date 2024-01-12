Енн Гетевей помічена на рідкісному побаченні з чоловіком (фото)

Акторка та кінопродюсер одружилися у 2012 році. Вони виховують двох дітей.

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41-річна американська акторка Енн Гетевей та її чоловік Адам Шульман, 42, помічені напередодні разом під час рідкісної публічної появи в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Щоденники принцеси" та кінопродюсер стали гостями урочистої церемонії нагородження National Board Of Review Awards.

Енн накинула на плечі чорний блейзер, щоб зігрітися у своїй глибокій, блискучій сукні з паєтками, коли вона йшла зі своїм давнім партнером та батьком її дітей.

Енн Гетевей з чоловіком Фото: Getty Images

Акторка носила блискучі чорні туфлі, коли виходила на урочистий вечір.

Зокрема, Гетевей додала до вечірнього образу висячі діамантові сережки, а також кілька ефектних каблучок із дорогоцінним камінням поряд із золотою обручкою.

Шульман тим часом одягнув класичний чорний костюм з атласною краваткою та блискучі туфлі, щоб доповнювати образ дружини.

Енн Гетевей з чоловіком Фото: Getty Images

Зірка картини "Диявол носить Prada" одружена з Адамом Шульманом з 2012 року, і в них підростають двоє дітей.

Уперше пара познайомилася через спільних друзів на кінофестивалі в Палм-Спрінгс у квітні 2008 року.

Енн Гетевей Фото: Getty Images

Нагадаємо, Енн Гетевей розкрила секрет свого щасливого шлюбу.

Також Фокус писав про стильний джинсовий ансамбль Енн Гетевей.